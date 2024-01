Perché Sinner non sarà numero 1 al mondo nel ranking ATP anche se vince gli Australian Open Jannik Sinner dopo la vittoria su Djokovic e un successo negli Australian Open non diventerà il numero uno del mondo nel ranking ATP. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner è in finale agli Australian Open. La vittoria contro Novak Djokovic gli ha permesso di accedere per la prima volta in carriera all'ultimo atto di un torneo dello Slam, incassando anche 500 punti e un super premio. In caso di trionfo a Melbourne il tennista italiano che attualmente occupa la 4a posizione del ranking ATP non scalerà la classifica fino alla vetta.

Pur battendo dunque il numero uno al mondo ed eventualmente vincendo il titolo contro uno tra Zverev o Medvedev, niente primo posto per lui. Questo perché la distanza in termini di punti dalla vetta è notevole. Attualmente, classifica aggiornata alla mano Sinner ha 7610 punti, grazie ai 500 incassati col successo in semifinale. Con l’eventuale vittoria degli Australian Open può salire a 8310. Un bottino ancora distante dai 9855 di Djokovic, e dai 9255 di Alcaraz, secondo nel ranking ATP.

I primi due gradini del podio virtuale ATP al termine degli Australian Open sono destinati dunque a restare immutati. Al contrario Sinner può togliersi comunque la soddisfazione di prendersi il terzo posto del ranking. Un risultato prestigioso e storico visto che nessun giocatore italiano nell'era open si era "arrampicato" fino a questa posizione in classifica.

Leggi anche La classe di Sinner: nel momento più alto della sua carriera parla al mondo di Bolelli e Vavassori

Con la vittoria del torneo degli Australian Open, primo Slam in carriera, Sinner arriverebbe dunque a quota 8310 nel ranking ATP e potrebbe scavalcare così solo l'attuale terzo Medvedev. Fondamentale però per questo sorpasso l'eliminazione del russo in semifinale per mano di Zverev: solo così infatti Jannik potrebbe approfittare degli 8265 punti del suo principale rivale attualmente nella graduatoria.

E in caso di vittoria in una finale domenica Sinner-Medvedev? Le cose non cambierebbero per Jannik che resterebbe al quarto posto alle spalle del tennista 27enne di Mosca.