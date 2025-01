video suggerito

Passaro non doveva essere agli Australian Open: “Poi Fognini mi ha avvisato”. Ha già vinto 120mila euro Francesco Passaro è stato ripescato agli Australian Open dopo il forfait di Fognini. Passaro ha superato il primo turno vincendo per ritiro contro Dimitrov, numero 10 ATP. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Francesco Passaro si è trovato al posto giusto nel momento giusto, ha avuto un duplice colpo di fortuna e così si è qualificato per il secondo turno degli Australian Open. Qualcosa di clamoroso, ma al netto del bacino della buona sorta, c'è anche il giusto premio che il destino dà questo tennista di Perugia che ora può continuare il suo percorso a Melbourne e che ha la possibilità di entrare per la prima volta nei primi 100 della classifica ATP.

Passaro lucky loser per il ritiro di Fognini

Il lucky loser è una figura, a suo modo, epica del tennis. Il perché lo spiega bene la traduzione, lucky loser significa: ‘perdente fortunato'. I lucky loser sono quei tennisti che perdono nell'ultimo turno delle qualificazioni e che entrano al posto di un giocatore infortunato in tabellone. La storia è piena di lucky loser che hanno vissuto tornei mitici. Francesco Passaro a Melbourne era volato con grandi ambizioni, ha giocato le qualificazioni ma ha perso nell'ultimo turno. Ma grazie alla sua classifica è finito nell'elenco ristretto di coloro che potevano entrare in gioco al posto di un infortunato.

Poi batte Dimitrov, che si ritira nel secondo set

Fabio Fognini, che non era al meglio, ha rinunciato e al suo posto è entrato proprio Passaro, che si è trovato catapultato su uno dei campi principali del Melbourne Park per sfidare Grigor Dimitrov, numero 10 della classifica mondiale. Una sfida che pareva impari. Ma anche il bulgaro non era al meglio. Passaro vince il primo set 7-5 e dopo poco festeggia il successo, perché pure Dimitrov si ritira. Un altro colpo di fortuna, onestamente, per questo tennista del 2001 che così passa al secondo turno, che giocherà contro il francese Bonzi.

L'allenamento con Sinner e il ringraziamento a Fognini

Parlando a caldo con la stampa a Melbourne, Passaro ha detto: "Già da venerdì sapevo di essere il primo lucky loser, aspettavo il forfait di un giocatore per entrare in tabellone e sapevo che qualcuno non stava bene. Mi spiace che sia stato Fabio a rinunciare. Ci tengo a ringraziare Fognini che lo ha comunicato prima a me che all'organizzazione, così da permettermi di preparare bene la partita. Sono stato al circolo fino a sera domenica, e nella mattinata di lunedì ero già qui, alle 9 ad allenarmi con Sinner sulla Rod Laver Arena".

Poi parlando a Eurosport ha aggiunto: "C'era tanta emozione perché questo era la mia prima volta in uno Slam nella mia carriera. Dimitrov non stava bene, ma io l'ho gestita bene, anche a livello di tensione. Non era semplice considerato anche che alla fine ci avevo provato tante volte. Cosa significa essere nella top 100? Negli ultimi due anni sono stato molto vicini, ora l'obiettivo è raggiunto ed è una soddisfazione".

Quanto guadagna Passaro con il secondo turno agli Australian Open

Passaro aveva perso nell'ultimo turno delle qualificazioni, grazie al forfait di Fognini aveva la certezza di guadagnare una cifra importante che è garantita a chi gioca il primo turno. Superando Dimitrov si è qualificato per i trentaduesimi e ora ha la certezza di portare a casa, dopo questo torneo, 120 mila euro. Una cifra notevole, e pesante se si considera che in tutto il 2024 aveva guadagnato 256 mila euro.