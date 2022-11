Panatta si scaglia in diretta contro Tiafoe prima del match con Sonego: “È un maleducato!” Il match di Coppa Davis tra Lorenzo Sonego e Frances Tiafoe è stato preceduto da un momento televisivamente insolito. Adriano Panatta, commentatore della partita alla RAI, ha avuto parole durissime verso lo statunitense: “Lo avrei preso a calci nel sedere”.

A cura di Paolo Fiorenza

Oggi è iniziata a Malaga la fase finale della Coppa Davis di tennis, nel formato che ormai dal 2019 ha sostituito quello cui eravamo abituati in passato. Si parte dai quarti di finale, con ogni sfida che si disputa su tre match (due singolari e un doppio), mentre le partite a differenza del passato sono al meglio dei tre set e non più dei cinque. Tra le otto nazionali che si giocheranno l'insalatiera c'è anche l'Italia, che tuttavia ha avuto una vigilia un po' difficile per le pesanti defezioni di Sinner e Berrettini, che sarebbero stati i nostri due singolaristi.

Capitan Volandri ha dunque dovuto fare di necessità virtù e rivoluzionare la formazione prima dello scontro dei quarti di finale contro gli Stati Uniti: il nostro numero uno è diventato Musetti, che affronterà nel primo pomeriggio il pari grado Fritz, mentre nel match d'esordio tra i numeri due è sceso in campo Sonego contro Tiafoe. In caso di parità si giocherà a chiudere la sfida di doppio che vedrà in campo per gli azzurri i rodati Fognini e Bolelli. In palio per chi passerà il turno c'è la semifinale contro la vincente tra Canada e Germania

Si è partiti dunque col 27enne Lorenzo Sonego opposto a Frances Tiafoe, numero 45 contro 19, una classifica che vedeva dunque favorito lo statunitense, che negli ultimi mesi ha fatto decisamente passi in avanti con la semifinale allo US Open e la finale a Tokyo. Il match è trasmesso in diretta dalla RAI, con telecronaca di Marco Fiocchetti e commento tecnico di Adriano Panatta.

Lorenzo Sonego contro Frances Tiafoe in campo a Malaga per la Coppa Davis

E proprio il campione del tennis italiano, che la Davis l'ha vinta nel 1976, si è scagliato in diretta contro il 24enne americano al momento degli inni nazionali. Tiafoe infatti li ha ascoltati – si fa per dire – mantenendo alle orecchie i cuffioni con cui era arrivato nel palazzetto. Una mancanza di rispetto che Panatta ha censurato in maniera durissima: "Fossi stato il suo capitano, gli avrei dato un calcio sul sedere. Sai dove gli avrei messo le cuffie? È un maleducato". Evidentemente il tennista americano voleva essere concentrato al massimo per la sfida con Sonego, ma ascoltare musica a palla non gli è servito per domare l'alfiere azzurro che si è imposto in due set col punteggio di 6-3/7-6(7), portando l'Italia sull'1-o nello scontro con gli Stati Uniti.