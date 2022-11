Coppa Davis 2022, oggi Italia-Stati Uniti: orari TV e dove vedere Sonego-Tiafoe e Musetti-Fritz A Malaga si disputa Italia-Stati Uniti, match dei quarti delle Finals di Coppa Davis 2022. Aprirà il programma Sonego-Tiafoe alle 10, a seguire Musetti-Fritz e il doppio con Bolelli e Fognini. Diretta Tv su Sky e Rai.

A cura di Alessio Morra

L'Italia gioca oggi i quarti di finale di Coppa Davis. La squadra guidata da capitan Volandri è priva di Sinner e Berrettini, che però è a Malaga e risulta sempre tra i convocati, sfiderà gli Stati Uniti, una delle squadre più forti. Si gioca al meglio delle tre partite. Si terranno prima due singolari e poi il doppio. In Spagna si inizierà a giocare alle ore 10. Perché al termine di Italia-Stati Uniti ci sarà Germania-Canada. Sono gli ultimi due quarti, quelli della parte alta e in caso di vittoria l'Italia in semifinale potrebbe sfidare il Canada, che appare la netta favorita di queste Finals.

Coppa Davis 2022, Sonego-Tiafoe: orario TV e dove vedere le partita su Rai e Sky

Il forfait di Sinner ha portato tra i convocati Lorenzo Sonego, che dopo la successiva rinuncia di Berrettini è diventato titolare. Il piemontese aprirà la contesa affrontando Frances Tiafoe, giocatore di valore che negli ultimi mesi ha fatto un enorme step e si è assestato con merito nella top 20. Sonego-Tiafoe inizierà alle ore 10 e si potrà seguire in diretta TV su Sky, canali 201 e 205, e in chiaro su RaiSport canale 58 del digitale terrestre. Streaming possibile con Sky Go, Now e raiplay.it.

Italia-Stati Uniti di Coppa Davis, dove vedere Musetti-Fritz su Rai e Sky

A seguire, e quindi con un orario tutto da scoprire, ma orientativamente non prima delle 12:30, scenderanno in campo i numeri 1 e cioè Lorenzo Musetti, numero 23 ATP e che è reduce da uno splendido finale di stagione, e Taylor Fritz, numero 9 e recente protagonista alle Finals di Torino, dove si è arreso in semifinale 7-6 7-6 con Djokovic. Telecronaca di Pero e Bertolucci su Sky, che manderà in onda la sfida su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Fiocchetti e Panatta invece i telecronisti per la Rai.

Dove vedere il doppio Italia-Stati Uniti di Coppa Davis con Bolelli e Fognini

Se Italia e Stati Uniti chiuderanno i due singolari in parità, e cioè sull'1-1, si disputerà il doppio che sarà decisivo. In quel caso scenderanno in campo Fabio Fognini e Simone Bolelli che affronteranno sicuramente Jack Sock, che dovrebbe far coppia con Tiafoe. I due sono stati gli ultimi a sfidare Federer, che batterono insieme a Nadal in Laver Cup. Diretta TV sempre su Rai e Sky. Orario difficile da definire. Dovesse disputarsi il doppio è probabile che non inizi prima delle ore 15.

Il programma di Italia-Stati Uniti di Coppa Davis