Paire crea una ‘pozzanghera’ in campo ad Amburgo e riceve l’ennesimo warning dall’arbitro Benoit Paire protagonista anche ad Amburgo dove è stato sconfitto ai quarti da Delbonis. Il francese protagonista di una delle migliori partite della stagione, dopo aver sciupato 4 match point, ha avuto una reazione furiosa lanciando a terra con veemenza un brick pieno. Il risultato? L’ennesimo warning dall’arbitro.

A cura di Marco Beltrami

Ad Amburgo si sono visti sprazzi di vero Paire. Il tennista francese reduce da un 2021 disastroso e da una serie di risultati negativi, figli spesso e volentieri di un gioco "disinteressato", in terra tedesca è tornato a giocare in modo convincente. La sua corsa si è fermata ai quarti di finale dopo un match perso in maniera rocambolesca contro Delbonis, in cui ha sciupato 4 match point. E nel finale Paire si è anche innervosito scagliando un brick quasi pieno a ridosso del campo, creando una pozzanghera. Il risultato? L'ennesimo warning stagionale.

Benoit Paire ad Amburgo prima ha vinto per il ritiro di Berankis, poi ha superato Varillas e infine ai quarti si è arreso dopo una battaglia contro Delbonis. Sensazioni positive per il francese che da tempo non giocava così bene. Purtroppo però nel terzo set, il francese ha ceduto, dimostrando di accusare il peso delle poche partite giocate, tradendo anche un evidente nervosismo. Il tennista transalpino che ha anche avuto 4 match-point a disposizione in occasione del break decisivo subito dall'argentino al momento di accomodarsi nella sua panchina, si è lasciato andare alla frustrazione.

Dopo un lungo sfogo, Paire ha lanciato in campo con veemenza il brick della bevanda che stava bevendo. Il risultato? Una pozzanghera nella terra battuta proprio a ridosso del campo. L'arbitro che già aveva "ammonito" precedentemente il francese, gli ha riservato un ulteriore warning. Una sanzione che in questa particolare annata gli è stata riservata in più di un'occasione, anche se di tutti i match disputati da Paire in stagione questo è stato quello in cui non avrebbe meritato di perdere. Il giocatore è in grande crescita e sembra disposto a giocare nuovamente ad alti livelli, dopo un periodo in cui non ha voluto impegnarsi più di tanto (ha ammesso anche di aver avuto problemi mentali), senza condividere bolle, o stadi semivuoti. La musica per lui potrebbe essere cambiata.