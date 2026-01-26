Ostapenko tira una pallata in faccia a Siegemund: attimi di vera tensione agli Australian Open

Nell’incontro dei quarti di doppio femminile tra Hsieh/Ostapenko e Kenin/Siegemund ha avuto un momento pepato, quando Ostapenko con violenza ha colpito in pieno Siegemund, caduta sul campo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Scene curiose, seppur non certo inedite, agli Australian Open dove durante una partita di doppio c'è stata Jelena Ostapenko che ha colpito con violenza due volte verso la tedesca Laura Siegemund, rischiando di colpirla in pieno al volto. La tedesca non ha retto al secondo colpo ed è caduta per terra. Ostapenko è diventa virale sui social sia per il doppio colpo che per la reazione avuta a seguire, con un'espressione mista: tra l'ho fatta grossa e l'ho scampata.

Il violento colpo al volo di Ostapenko verso Siegemund

In una giornata con Sinnere Musetti in campo, oltre a Swiatek e Rybakina, fa notizia anche una partita dei quarti di finale del torneo di doppio femminile degli Australian Open. Il motivo? Una pallata violenta, anzi violentissima, verso il volto di Laura Siegemund, che è riuscita a evitare la caduta, ma il colpo lo ha sentito.

Siegemund sente il colpo e cade a terra

Che un tennista cerchi di colpire un avversario per fare un punto è la regola, non c'è nulla di strano o antisportivo. La storia del tennis è piena di situazioni del genere. Ma farlo sul 6-3 5-1 a favore è quantomeno sospetto. Hsieh e Ostapenko stavano dominando contro Kenin e Siegemund. La semifinale era praticamente a portata di mano. Sul 30-30 del settimo game, Ostapenko in avanzamento colpisce con uno schiaffo al volo, diretto su Siegemund, che risponde, poi ne arriva un altro, ancora più violento. Barcolla la tedesca, che poi cade a terra. Nessun problema importante, punto perso.

Ostapenko si scusa con Siegemund

Le immagini delle telecamere si fiondano subito su Ostapenko che alza una mano per scusarsi, gesto canonico, chissà se sentito, poi si gira e senza essere né fronte alle telecamere né all'avversaria fa un'espressione particolare, un misto tra l'ho scampata bella e l'ho fatta grassa. Chissà se era solo il grande agonismo e il traguardo vicino o se c'erano dei trascorsi tra Ostapenko e Siegemund, due giocatrici esperte che sono da anni nel circuito WTA e si conoscono bene.