Nessuna sorpresa nella finale femminile degli Australian Open. A trionfare, come da pronostico, è stata infatti Naomi Osaka che si è imposta in due set sulla statunitense Brady. 6-4, 6-32 in favore della giapponese, 3a giocatrice al mondo, per quello che è il suo secondo trionfo nella terra dei canguri dopo quello nel 2019. Si tratta del quarto titolo dello Slam, considerando anche i due US Open messi in cascina. Appuntamento rimandato per la Brady, protagonista comunque di un torneo eccezionale e destinata a salire e non poco nella graduatoria WTA, dove ora è 24a. Domani la finale maschile, Djokovic-Medvedev.

Naomi Osaka implacabile nelle finali dello Slam

Quarta finale di uno Slam e quarto successo per Naomi Osaka che quando raggiunge l’ultimo atto di uno dei principali tornei di tennis al mondo, non sbaglia un colpo senza accusare la pressione. 6-4, 6-3 per la giapponese in un’ora e venti minuti di gioco contro Jennifer Brady. Quest’ultima può essere comunque soddisfatta per il torneo disputato, e per il raggiungimento dell’ultimo atto degli Australian Open da 22a testa di serie. La Osaka ha giocato un tennis meno falloso dell’avversaria, Conference facendo valere la sua maggiore attitudine in partite con peso specifico importante.

Naomi Osaka trionfa nel tabellone femminile, ora occhi puntati sulla finale maschile Medvedev-Djokovic

Si chiude così il torneo femminile degli Australian Open, in un'edizione contraddistinta dalle difficoltà legate all'emergenza Covid. Successo ampiamente meritato da parte della Osaka che nei turni precedenti ha avuto la meglio di tre delle giocatrici più in forma del circuito, ovvero della Muguruza, della Hsieh e soprattutto della sempreverde Serena Williams che ha giocato un ottimo tennis. Ora occhi puntati sulla finale maschile tra Medvedev e il favorito Djokovic. Appuntamento alle 9.30 italiane di domenica 21 febbraio.