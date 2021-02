Rafa Nadal non sarà ai blocchi di partenza nel torneo Atp 500 di Acapulco. Il mancino di Manacor, attuale numero 2 della classifica Atp e detentore del trofeo, ha ufficializzato su Twitter il suo forfait legato soprattutto ai problemi alla schiena che gli impediscono di affrontare il viaggio in terra messicana. Pochi giorni fa il direttore del torneo in un'intervista aveva confessato di non poter pagare il gettone di presenza di Nadal nell'Abierto Mexicano Telcel che prenderà il via il 15 marzo.

In un comunicato sui social Rafa Nadal ha sciolto i dubbi sulla sua eventuale presenza ad Acapulco. Lo spagnolo reduce dal ko contro Tsitsipas agli Australian Open, ha chiarito: "Mi dispiace molto non partecipare ad Acapulco 2021. È un anno difficile per tutti e nel mio attuale stato di salute, con il mal di schiena, non è possibile fare un viaggio così lungo. Amo Acapulco, dove ho giocato negli ultimi 4 anni, ma quest'anno non è stato possibile. Si spera nel 2022!". Nadal ha vinto in 3 occasioni questo torneo, ultima quella della scorsa annata. I problemi fisici però a suo dire, sono ancora forti e ora bisognerà capire quando potrà tornare in campo per il prosieguo della stagione d'altronde anche il suo manager Carlos Costa non ha chiarito le tempistiche per il suo recupero.

Ufficializzata così dunque la sua mancata presenza ad Acapulco, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi culminate nelle dichiarazioni del direttore del torneo Raul Zurutuza. Quest'ultimo ha confermato le difficoltà economiche per l'organizzazione dell'edizione 2021 dell'Abierto Mexicano che hanno portato anche al taglio dei fondi per i gettoni di presenza ai tennisti. Tra questi anche Nadal: "Il rapporto con Carlos Costa è eccellente e le cose erano molto aperte ma la triste realtà è che non ci sono fondi per pagare la sua presenza quest’anno. Il nostro budget 2021 è limitato, avremo pochissimo pubblico e i costi per la ‘bolla' sanitaria saranno molto più alti del solito, quindi abbiamo deciso di investire il nostro budget per portare ad Acapulto quelli che dobbiamo portare". Parole che chiariscono ulteriormente i motivi della mancata presenza del campione spagnolo.