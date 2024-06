video suggerito

Nadal alle Olimpiadi diventa un caso, nel tennis non tutti gradiscono: “È ingiusto” Pedro Martinez, collega e connazionale di Rafa Nadal non ha gradito il fatto che la leggenda spagnola acceda alle Olimpiadi grazie al ranking protetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le Olimpiadi sono ancora lontane, ma è già tempo per una polemica che riguarda il tennis. In Spagna infatti c'è chi non ha gradito la partecipazione di una leggenda come Rafa Nadal. Si tratta del collega e connazionale Pedro Martinez che ha manifestato il suo disappunto sul modo in cui, il mancino di Manacor, è stato selezionato ovvero grazie al ranking protetto. Una situazione che ha escluso chi come lui aveva una classifica più alta.

Nadal alle Olimpiadi grazie al ranking protetto

Rafa Nadal nonostante una classifica deficitaria, legata al rientro da un infortunio dopo tanto tempo, avrà comunque modo di rappresentare la Spagna alle Olimpiadi. Sia lui, che Carreno Busta potranno sfruttare dunque il ranking protetto, ovvero il sistema che garantisce agli atleti reduci da un infortunio che ha impedito loro di giocare per almeno 6 mesi, di rientrare con la classifica che avevano al momento dell'ultimo torneo giocato.

Entrambi dunque giocheranno a Parigi in compagnia di Alcaraz e Davidovich Fokina, con buona pace di gente come Martinez e Carballes Baena che senza il ranking protetto avrebbero strappato il pass per le Olimpiadi. Difficile da digerire tutto questo da parte del primo, numero 48 del ranking. In occasione del Roland Garros, Martinez ha manifestato la sua perplessità, parlando esplicitamente di ingiustizia: "In questo caso, la classifica protetta è un'ingiustizia perché nessuno di noi due salta i Giochi Olimpici a causa di un infortunio".

Pedro Martinez considera ingiusto vedere Nadal alle Olimpiadi, al posto suo

Ovviamente Martinez consapevole del peso specifico di Nadal ha chiarito di non avere nulla contro Rafa, anzi: "Indipendentemente dal fatto che si tratti di Rafa, che tutti noi vogliamo vedere ai Giochi Olimpici, compreso me come un tifoso, non lo vedo del tutto giusto. È come se adesso mi infortunassi e tra quattro anni utilizzassi la classifica protetta ai Giochi di Los Angeles". La polemica è servita: non dimentichiamo che Nadal e Carreno Busta, sono ex medagliati olimpici, con due ori del primo, e un bronzo del secondo