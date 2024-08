video suggerito

Musetti-Auger Aliassime oggi finale 3° e 4° posto alle Olimpiadi 2024, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime oggi pomeriggio, non prima delle ore 18, giocheranno la finale del 3° e 4° posto del torneo olimpico di Parigi 2024. Musetti va a caccia del bronzo. Diretta TV su Rai 2 e Eurosport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti torna in campo oggi pomeriggio. Il tennista italiano dopo aver perso con Novak Djokovic nella semifinale del torneo di singolare delle Olimpiadi di Parigi proverà a riscrivere la storia del tennis italiano ai Giochi Olimpici. Perché Musetti proverà a regalare al tennis tricolore la prima medaglia olimpica dopo esattamente 100 anni! Per farlo l'azzurro deve battere nella finale del 3° e 4° posto il canadese Auger-Aliassime. In ogni caso una medaglia arriverà perché domenica saranno in campo nella finale del doppio femminile Errani e Paolini. Mentre Djokovic e Alcaraz disputeranno la finale del singolo maschile. L'incontro Musetti-Auger Aliassime si potrà seguire attorno le ore 18 in diretta TV in chiaro su Rai2 o su RaiSport, oltre che su Eurosport, canale visibile per gli abbonati di Discovery+, Sky e DAZN.

A che ora gioca Musetti oggi contro Auger Aliassime alle Olimpiadi di Parigi: orario e programma

Difficile prevedere l'orario di gioco della sfida che vale il bronzo nel torneo di tennis del singolare maschile. Perché dovranno prima chiudersi tre incontri e poi sarà la volta di Musetti contro Auger Aliassime. Si parte alle 12 con la finale del doppio maschile Ebden/Peers-Krajicek/Ram, a seguire il 3° e 4° posto tra Fritz/Paul e Machac/Pavlasek. Non prima delle 15:30 (ma pare improbabile inizino a quell'ora) toccherà a Zheng e Vekic, che si giocano l'oro del singolare femminile. E a seguire Musetti-Auger Aliassime. Prima delle 18 pare difficilissimo.

Musetti-Auger Aliassime, dove vederla in diretta TV e streaming:

La sfida che vale il bronzo nel torneo maschile di tennis alle Olimpiadi di Parigi si potrà seguire in chiaro su Rai 2 o su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre). Certa la diretta di Eurosport, canale Discovery+ e dunque visibile per gli abbonati di Discovery, Sky e DAZN, che detiene i diritti di ogni singolo evento dei Giochi 2024. Streaming possibile con Sky Go, NOW, DAZN, Discovery+ e RaiPlay.

Musetti-Auger Aliassime, i precedenti

Cinque i precedenti tra i due. Il canadese è avanti 3-2, ma i due protagonisti della finale per il bronzo non si sono affrontati nell'ultimo anno e mezzo. Musetti è avanti nelle sfide su terra rossa, 2-1. Le ultime due sfide le ha vinte il canadese: nelle semifinale del torneo di Firenze e in Coppa Davis.

Quando si gioca la finale Djokovic-Alcaraz

Domenica 4 agosto calerà il sipario sul tennis ai Giochi di Parigi. Quel giorno si disputeranno la finale del torneo di singolare maschile tra Djokovic-Alcaraz, come a Wimbledon, e quella del doppio femminile con Errani e Paolini contro le russe Andreeva e Shnaider.