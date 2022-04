Musetti ancora sconfitto da Schwartzman: brutto ko in due set a Barcellona Lorenzo Musetti esce di scena agli ottavi al torneo ATP 500 di Barcellona, dopo la seconda sconfitta in pochi giorni contro Diego Schwartzman.

A cura di Marco Beltrami

Seconda sconfitta in pochi giorni per Lorenzo Musetti contro Diego Schwartzman. Il tennista italiano numero 66 della classifica ATP esce di scena agli ottavi del torneo di Barcellona, contro l’argentino 6° giocatore del tabellone. 6-4, 7-5 in favore del sudamericano, che ora aspetta Auger Aliassime che non ha lasciato scampo a Tiafoe. Sfumato dunque il possibile re-match tra il canadese e l'azzurro che ora avrà molti rimpianti: difficile dire quale dei due contro il gaucho ko sia quello più doloroso.

A Montecarlo Musetti aveva dominato per circa un’ora prima di incassare la rimonta di Schwartzman. Quest’ultimo si è confermato il solito guerriero sulla terra rossa del Principato, imponendosi poi in tre set. Una sconfitta che sembrava comunque aver lasciato in eredità una lezione importante per il talento azzurro, che ha avuto subito l’opportunità della rivincita. Le cose però a Barcellona non sono andate comunque bene per Musetti, che esce dal campo dell’Open Sabadell, con molti rimpianti. In una sfida contraddistinta dai tantissimi break, “Muso” ha sciupato diverse possibilità, soprattutto nel secondo set.

Nel primo parziale l'azzurro è stato costretto quasi sempre ad inseguire, ed è poi crollato proprio nel turno di servizio decisivo permettendo all'avversario di chiudere 6-4. Le cose sembravano essersi messe bene nel prosieguo, con Musetti abile a scappare sul 3-1. Un tentativo di fuga subito rispedito al mittente, con l’argentino però che ha messo sul piatto del nostro atleta un’occasione d’oro. Lorenzo infatti ha avuto la possibilità di disporre del servizio sul 5-4. Al contrario di quanto fatto dal suo avversario nel primo set, il carrarino si è sciolto perdendo tre game di fila e la partita. Una giornata per lui da dimenticare in fretta. Ora bisognerà riavvolgere il nastro in vista del prosieguo della stagione sulla terra rossa, superficie che sembra congeniale a Musetti. Necessario però lavorare soprattutto sulla tenuta mentale.