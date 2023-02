Matteo Berrettini ad Acapulco soffre e si scatena per il fratello Jacopo: “Fiero di te” Matteo Berrettini torna a giocare nel 500 di Acapulco. In Messico prima di scendere in campo ha fatto il tifo per il fratello Jacopo, che ha ottenuto un risultato eccezionale qualificandosi per il torneo.

A cura di Alessio Morra

Dopo gli Australian Open Matteo Berrettini si è preso una pausa. Si è rimesso a lavorare per farsi trovare pronto fisicamente per i grandi appuntamenti di Indian Wells e Miami, tornei importanti con tanti punti in palio in cui il giocatore romano proverà a guadagnare punti che gli possano permettere di risalire nella classifica ATP. Ma prima di volare negli Stati Uniti Berrettini sarà impegnato nel torneo di Acapulco dove prima di scendere in campo ha fatto il tifoso. Ha sofferto e gioito per il fratello Jacopo, autore di una grande impresa.

Matteo e Jacopo Berrettini sono molto legati. Entrambi fanno i tennisti. Non hanno lo stesso livello. Il primo è stato stabilmente nella top ten, finalista a Wimbledon e ha vinto tanti tornei importanti. Jacopo naviga in acque diverse, ma ha talento pure lui. Spesso hanno giocato il doppio assieme. In Messico è volato pure Jacopo che si è iscritto alle Qualificazioni e da numero 842 della classifica mondiale è riuscito a superarle. Una piccola grande impresa.

Il più piccolo dei fratelli ha sconfitto sabato in tre set il francese Blancaneaux, numero 155. Un successo in tre set che gli ha permesso di passare al turno decisivo. La sorte gli ha donato un derby con Luciano Darderi, 141 ATP. Una partita che Jacopo Berrettini ha vinto con il punteggio di 6-2 6-4 e si è qualificato per la prima volta per un torneo del circuito. Un grande traguardo che darà a Jacopo tanti punti e tanta fiducia.

Matteo e Jacopo Berrettini hanno disputato il torneo di doppio a Firenze, lo scorso mese di ottobre.

Sugli spalti c'era anche il fratello, Matteo, che guardando le immagini dava l'idea di essere molto più teso di quando gioca lui. Un video, apparso sui social, lo ha immortalato al momento del matchpoint. Tensione palpabile per l'ex numero 6 del mondo che quando l'incontro è terminato ha dato sfogo alla sua gioia e ha spazzato via esultando a tutta la sua tensione.

Nella notte tra martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo scenderanno in campo, magari anche contemporaneamente, i fratelli Berrettini per il primo turno di Acapulco. Matteo da favorito sfiderà lo slovacco Molcan, mentre Jacopo se la vedrà con il tedesco Oscar Otte.