Luciano Darderi: “In India ho commesso un errore, il pollo tikka masala. Non mi reggevo in piedi”

lI dietro le quinte della vita dei tennisti e degli atleti professionisti in generale prevede un’attenzione massima, anche all’alimentazione. Ne sa qualcosa Luciano Darderi, che ha raccontato un gustoso ma doloroso retroscena relativo a un’esperienza in India. Impegnato in una tournée, il numero 26 del mondo ha commesso un grave errore durante il pranzo, ovvero quello di cedere alla tentazione di degustare un piatto locale. Il risultato è stato devastante.

Luciano Darderi e la brutta esperienza alimentare in India

Nel racconto scritto di suo pugno su La Gazzetta dello Sport, Darderi ha parlato di quanto accaduto in occasione della Tennis Premier League, ad Ahmedabad. Dopo la prima intensa giornata di allenamenti e partite in singolare e doppio misto, ecco gli impegni istituzionali. All’indomani il copione si ripete, ma a pranzo qualcosa va storto: "Commetto l’errore più classico: pollo tikka masala, piccantissimo”.

Il temibile pollo tikka masala

Di cosa si tratta? Il pollo tikka masala è preparato con pezzi di pollo marinati con spezie e yogurt, immersi in una salsa cremosa e saporita. Si tratta di una pietanza molto, molto piccante, che va degustata con un po’ di cautela. Lo ha scoperto a sue spese Darderi: “Finisco steso in camera con un mal di pancia tremendo e un match da giocare poche ore dopo contro il francese Muller. Non mi reggo in piedi”.

Una disavventura vera e propria per Luciano, che si è fatto aiutare dall’agente: "È corso a portarmi un disinfettante intestinale per cercare di rimettermi in piedi. Entro in campo comunque, ma perdo". Una partita che non dimenticherà mai, così come un’altra lezione in India: "Evitare il cibo speziato è praticamente impossibile. Da quella sera adotto una dieta ferrea fino alla fine del torneo: pollo ai ferri e riso. La mattina ho un po’ più di scelta, con omelette, avocado e pane scuro. Solo acqua in bottiglia sigillata". Un’esperienza molto forte per Luciano Darderi, che ora sicuramente farà molta più attenzione all’alimentazione.