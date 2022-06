Lo strano annuncio di Coco Gauff su Twitter: “Chi vuol giocare con me?” La scelta della tennista americana di giocare il doppio misto a Wimbledon è una sorta di provocazione, la diretta conseguenza della decisione dell’Atp e della Wta di non assegnare punti per protestare contro l’esclusione di russi e bielorussi. Qualcuno le ha già risposto.

L’annuncio pubblicato su Twitter da Coco Gauff in occasione di Wimbledon.

Lo strano annuncio è apparso su Twitter ed è sembrata una di quelle inserzioni che si leggono sui giornali. Mancava solo la dicitura a corredo "no perditempo" oppure "max serietà" o ancora "chiamare ore pasti". Il messaggio condiviso sui social dalla tennista Coco Gauff è apparso bizzarro, quasi uno scherzo. Invece, era tutto vero. Quando ha scritto "Chi vuol giocare in doppio misto con me?" era seria.

In occasione del tabellone di Wimbledon ha deciso di avviare una ricerca del compagno di gara abbastanza inusuale. Perché lo ha fatto e, soprattutto, perché in questo modo? È stata la stessa 18enne, finalista nell'ultimo Roland Garros, a spiegare al quotidiano tedesco ‘Bild' che dietro quel suo gesto c'era una motivazione precisa: non voleva ricevere un rifiuto nel caso l'avesse chiesto direttamente ai colleghi tennisti. "E per questo ho preferito farlo usando il mio account su Twitter".

La 18enne tennista americana è stata finalista nell’ultimo Roland Garros.

Gauff ha lanciato un appello/provocazione e ha ricevuto soddisfazione: c'è stato chi davvero ha risposto al suo segnale. È stata la campionessa di sci Mikaela Shiffrin ma la sua candidatura non poteva essere presa in considerazione trattandosi di doppio misto. Ironiche anche risposte degli utenti che hanno proposto alla statunitense partner d'eccezione: da Nick Kyrgios a Felix Auger-Aliassime oppure Lorenzo Musetti e il talento spagnolo Carlos Alcaraz. Lei, però, attende ancora che arrivi il partner giusto.

Il torneo inglese ha un valore particolare per la giocatrice americana che, proprio nello storico Trofeo d'Oltremanica (2019), si pose all'attenzione del grande pubblico per aver raggiunto gli ottavi di finale a 15 anni. Questa volta, però, il tradizionale appuntamento sull'erba sarà differente per la decisione dell'Atp e della Wta di non assegnare punti in segno di protesta contro l'esclusione dei tennisti russi e bielorussi. Un provvedimento preso per le pressioni del governo inglese a causa del conflitto in Ucraina e delle sanzioni emesse dalle autorità istituzionali.

Ecco perché Gauff (come del resto anche altri colleghi) rispetto ai programmi originari ha scelto di disputare il doppio misto. A. A. A. compagno cercansi… chi risponderà?