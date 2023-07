L’inspiegabile giocata di Davidovich Fokina contro Rune a Wimbledon: dà la colpa al suo angolo Davidovich Fokina ha perso una partita rocambolesca contro Rune a Wimbledon. Grandi rimpianti in particolare per una giocata sull’8-8 nel tie-break decisivo.

A cura di Marco Beltrami

La partita tra Davidovich Fokina e Rune sarà ricordata come una delle più divertenti, intense e assurde di Wimbledon 2023. Alla fine a trionfare è stato il danese che si è imposto in rimonta al quinto set dopo aver annullato 5 match point ed essere stato ad un passo dal baratro nel tie-break decisivo. Lì è successo davvero di tutto.

6-3, 4-6, 3-6, 6-4. Questo il risultato dei primi 4 set con Rune che ha confermato il suo status di "guerriero" recuperando lo svantaggio di 2 set a 1. Niente rispetto a quanto accaduto nelle fasi finali della partita con lo spagnolo che difficilmente dormirà questa notte, vittima magari di grandissimi rimpianti. In primis per non aver finalizzato due palle per il match (con meriti dell'avversario che ha piazzato due vincenti) e poi per aver gettato alle ortiche un vantaggio di 8-5 nel super tie-break.

Tutto lasciava presagire un successo della teste di serie numero 31 del tabellone che ha sfoderato anche un punto eccezionale con un pallonetto quasi tirato sulla schiena in equilibrio precario dopo un bel recupero. Una mazzata per Rune che pensava che la palla sarebbe finita fuori. E invece a sorpresa Holger è rimasto sul pezzo e ha sfruttato gli errori di Davidovich Fokina per portarsi sull'8-8. E qui ecco che il giocatore iberico ha stupito tutti con una scelta discutibile: a sorpresa ha deciso di servire da sotto, con l'underarm service. Spesso si utilizza questo tipo di soluzione per provare ad irretire l'avversario, ma alla luce del momento sicuramente si poteva evitare.

La palla è rimbalzata lentamente nel campo di Rune che quasi incredulo e per nulla sorpreso ha avuto vita facilissima nel chiudere il punto. A quel punto i ruoli si sono ribaltati con Davidovich che si è sicuramente pentito di quell'azzardo. Come ha reagito? Mentre il danese si è scatenato nei festeggiamenti chiamando a gran voce il supporto del pubblico, lo spagnolo se l'è presa col suo angolo urlando a più riprese il suo disappunto sul fatto che nessuno lo abbia guardato prima per eventuali suggerimenti. Un epilogo davvero incredibile con Rune che poco prima non avrebbe mai pensato di vincere.