Wimbledon 2023, oggi Berrettini-Zverev in campo: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi al torneo di Wimbledon di tennis: in campo Matteo Berrettini. Il programma di sabato 8 luglio a Wimbledon 2023 con in campo l'unico italiano, ovvero il tennista romano, che giocherà il terzo turno, in questo caso contro Alexander Zverev. Subito in campo anche Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev con Tsitsipas che invece affronterà Djere. Per il torneo femminile ritroviamo subito in capo Jabeur, così come Sabalenka e Kvitova. Le partite si potranno vedere in tv e streaming su Sky e Sky Go. Il programma di oggi a Wimbledon e i risultati degli italiani:

Zverev-Berrettini campo 1: non prima delle ore 18

Zverev-Berrettini oggi in tv a Wimbledon: orario e dove vederla

La partita tra Zverev e Berrettini sarà la terza in programma sul campo 1, dopo Medvedev-Fucsovics e Blinkova-Sabalenka. L'orario d'inizio approssimativo sarà tra le 18:30 e le 19. Diretta TV su Sky, canali 203 e 253. Streaming su Sky Go e NOW.

Dove vedere la partita Alcaraz-Jarry al torneo di tennis in diretta TV

La partita Alcaraz-Jarry che vedrà in campo lo spagnolo numero 1 al mondo, sarà trasmessa sempre su Sky ai canali 203 (Sky Sport Tennis) 204 (Sky Sport Arena) e tra il 253 e il 256.

Oggi in campo anche Alcaraz, Medvedev e Tsitsipas: orari e programma

Oggi di nuovo in campo anche Alcaraz, numero 1, che affronterà Jarry sul campo centrale alle 14:30. Curiosità anche per le sfide Medvedev-Fucsovics e Djere-Tsitsipas che si giocheranno sul campo 1 e campo 2 con inizio, rispettivamente, a partire dalle 12 la prima e dalle 14 la seconda. Tutti i match saranno visibili in diretta su Sky, Sky Go e NOW.

0