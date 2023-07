Jarry tradito dall’emozione a Wimbledon commette una gaffe colossale: Alcaraz non si trattiene Jarry a Wimbledon prima della partita contro Alcaraz ha commesso una plateale gaffe che ha sorpreso tutti. Lo spagnolo non è riuscito a trattenere una risata.

A cura di Marco Beltrami

In nessun torneo al mondo c'è un'attenzione ai dettagli e alla tradizione come a Wimbledon. Ne sa qualcosa Jannik Sinner che nei giorni scorsi è finito al centro delle polemiche per il suo borsone particolare che nonostante l'ok degli organizzatori ha diviso l'opinione pubblica. Massima attenzione dunque da parte di tennisti e addetti ai lavori per le regole e i cerimoniali. Ne sa qualcosa Jarry che ha rischiato di combinarla davvero grossa.

Il cileno sta vivendo un momento di forma molto buono che gli ha permesso di guadagnare palcoscenici importanti. Così è stato anche a Wimbledon dove si è guadagnato la possibilità di giocare i sedicesimi di finale contro il numero uno al mondo Carlos Alcaraz. Il 28° giocatore del ranking ha avuto l'opportunità di giocarsi un posto negli ottavi sul campo centrale dell'All England Club.

Non è da tutti entrare in campo su quello che è uno dei veri e propri templi del tennis internazionale. L'emozione di poter calcare l'erba del centrale di Wimbledon ha tradito il sudamericano al momento dell'ingresso. Jarry ha preceduto il suo avversario, mostrandosi apparentemente tranquillo. Quando però è arrivato al cospetto del pubblico che gli ha riservato l'applauso di benvenuto, ecco che non si è reso conto della direzione che stava prendendo.

Infatti Nicolas stava andando alla sua destra e dunque non verso le panchine dei giocatori, ma dal lato opposto ovvero in zona tribune. Dopo il saluto agli spettatori, probabilmente ha incrociato lo sguardo di qualcuno che gli ha indicato la svista. Accortosi in tempo dell'errore ecco che il giocatore cileno si è lasciato andare ad una risata imbarazzata cambiando repentinamente direzione.

Alle sue spalle Alcaraz si è accorto del tutto, ed è scoppiato a ridere di fronte all'errore di Jarry. Un sorriso condiviso dai due giocatori che poi hanno preso il loro posto in campo pronti a darsi battaglia. Senza dubbio una delle scene più curiosi e divertenti di Wimbledon e della stagione.