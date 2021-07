Come giudicare il Wimbledon 2021 di Roger Federer? L'eliminazione ai quarti di finale per mano di Hurkacz non può essere un risultato facile da digerire per chi ha vinto il titolo 8 volte, ma le attenuanti legate all'età e ad una stagione con poche partite dopo l'operazione al ginocchio incide e non poco sui giudizi. Dopo la fine del match contro il polacco, tutti gli spettatori e i fan del maestro svizzero si sono posti la stessa domanda: "Sarà l'ultimo Wimbledon di Roger Federer?". Una domanda a cui il campione ha provato a rispondere nel post match, lasciando molti dubbi.

Chiudere la sua storia a Wimbledon con un 6-0 incassato e una brutta sconfitta? Non da Roger Federer. Lo svizzero però che saluta la 22a edizione dei Championship, non ha fugato i dubbi sul suo futuro londinese: "Non so se questo è il mio ultimo Wimbledon. Davvero non lo so ancora. Devo riorganizzarmi con la mia squadra. Il mio obiettivo è sempre stato quello di provare a giocare un altro Wimbledon. Sono stato in grado di farlo quest'anno, e per questo davvero felice. Ora ci incontreremo per vedere cosa fare per aumentare la mia competitività. Mi piacerebbe giocare di nuovo, ma alla mia età non si può mai sapere."

Adesso per Roger è tempo di relax per recuperare dalle fatiche londinesi: "Sono deluso per la sconfitta ovviamente, ma allo stesso tempo quando finisce un torneo c'è un peso che ti cade dalle spalle. Adesso sono veramente esausto, non vedo l'ora di riposare". E a proposito di incognite, c'è anche quella relativa ai prossimi Giochi Olimpici, con la sua partecipazione che è tutt'altro che scontata: "Non ho ancora preso una decisione, avevo già detto che su ciò che viene dopo Wimbledon ci avrei pensato alla fine di Wimbledon. Farò un annuncio il prima possibile, ma voglio prendermi qualche giorno".