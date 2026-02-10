Le ATP Finals in chiaro non si vedranno più sulla Rai: i diritti TV del torneo vanno a Mediaset

Accordo raggiunto tra Mediaset e ATP: dal 2026 i diritti TV in chiaro delle ATP Finals lasciano la Rai. Intesa di almeno tre anni, mentre il torneo resterà in Italia fino al 2030 e Torino prova a blindare la sede oltre il 2026.

Dall'edizione 2026 le ATP Finals cambiano casa televisiva. È stato raggiunto un accordo sui diritti TV in chiaro tra Mediaset e l'Associazione Tennisti Professionisti (ATP). L'intesa pluriennale è valida per almeno tre anni e segna il sorpasso sulla Rai, che aveva la trasmissione free-to-air fino al 2025.

A fare la differenza è stata una maxi offerta del Biscione: un colpo pesante nel risiko dei diritti TV sportivi italiani, perché le Finals sono diventate uno degli appuntamenti più seguiti dell'autunno, trascinate dall'effetto Sinner con il boom di interesse attorno al tennis e ai suoi protagonisti.

I numeri raccontano meglio di qualsiasi slogan perché la partita sui diritti sia diventata così aggressiva. La finale 2025 vinta da Jannik Sinner su Carlos Alcaraz ha portato a casa circa 7 milioni di telespettatori complessivi tra Rai2 e Sky, con share intorno al 36,5-36,6%: record per un match di tennis nell'era Auditel.

Un anno prima, la finale 2024 (Sinner-Fritz) aveva già mostrato la nuova scala: 3,5 milioni su Rai2 con il 20,8% di share nel preserale, a cui si sono aggiunti gli ascolti pay-streaming per un totale complessivo superiore. E nel 2023, pur con il talento italiano sconfitto da Djokovic, la finale aveva viaggiato su numeri da evento nazionale: 5,5 milioni su Rai (con il 29,3%) più 1,2 milioni di media su Sky, per un totale di 6,7 milioni di spettatori e il 35,9% complessivo.

Jannik Sinner trionfa alle Finals 2025 battendo Carlos Alcaraz in finale

Il cambio di emittente in chiaro non sposta invece un'altra certezza: le ATP Finals resteranno in Italia fino al 2030. Il torneo di fine stagione, vetrina globale del tennis maschile, continuerà dunque a essere un asset strategico per il Paese. E sul tavolo resta anche il tema sede: Torino ha buone possibilità di rimanere il palcoscenico della manifestazione anche oltre l'edizione già prevista nel capoluogo piemontese, con la prospettiva di un confronto interno fra città italiane per le edizioni successive.

L'ultima edizione ha certificato il peso mediatico dell'evento: in finale Jannik Sinner ha battuto Carlos Alcaraz, alimentando una rivalità che spinge ascolti e interesse generalista. In questo quadro, l’operazione Mediaset non è solo un "colpo" alla Rai: è la fotografia di un mercato in cui il tennis, grazie all’effetto traino dei suoi campioni, è diventato un bene prezioso. E dal 2026, per il pubblico generalista, il messaggio è semplice: le Finals in chiaro non saranno più sulla TV di Stato, ma su Mediaset.