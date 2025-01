video suggerito

L’Australian Open in versione animata: le partite in diretta streaming gratis con i tennisti in 3D Gli Australian Open 2025 sono assai innovativi. Perché gli organizzatori del primo torneo del Grande Slam hanno deciso di trasmettere una serie di partite sul canale YouTube in diretta con i tennisti in versione animata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Gli Australian Open, la prima prova del Grande Slam del tennis, sono iniziati. Jannik Sinner è il grande favorito. Gli italiani seguono con passione il torneo con la speranza di vederlo arrivare fino in fondo. Gli organizzatori degli Australian Open hanno deciso in questa edizione di trasmettere le partite principali in diretta anche sul canale YouTube della manifestazione, ovviamente, però, non in modo canonico, perché i diritti TV vengono pagati a peso d'oro dalle varie emittenti. Live online si possono seguire i match più importanti con un formato differente. Perché i tennisti sono in versione animata, in 3D.

Il tennis degli Australian Open su YouTube

Un nuovo modo per vedere le partite dunque con il torneo di Melbourne, che vede la diretta delle partite in modo differente. In poche parole si possono seguire online le partite dei campi più importanti, ma in modo differente. Perché i tennisti si vedono come se fossero protagonisti di un videogioco. Letteralmente è una versione animata, insomma che può ricordare anche un classico cartone animato.

NBA e NFL così prima del tennis

Ovviamente questo tipo di contenuto ha ricevuto innumerevoli reazioni. Perché a molti la novità è piaciuta. Anche se chiaramente i puristi non potranno mai accontentarsi di vedere una partita con queste modalità. Per lo sport non è una novità assoluta. Lo scorso Natale è stata trasmessa in rete in "modalità Disney" la partita di NBA tra San Antonio Spurs e i New York Knicks con la stella Wembayama che è diventato Topolino. Mentre con i Simpson gli appassionati di Football Americano hanno potuto seguire l'incontro NFL tra Dallas Cowboys e Cincinnati Bengals.

Anche Jannik Sinner in versione animata e in 3D

Questo tipo di tecnologia viene usata pure dagli Australian Open, che permette dunque agli appassionati di tennis di seguire partite in stile animato, e di vedere i propri beniamini in modo differente. In occasione della seconda giornata di gare con questa modalità sono state trasmesse le partite di Sinner, Alcaraz e Kyrgios.