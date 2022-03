L’annuncio disperato di Lesia Tsurenko: “Ora dovrei tornare a Kiev ma non ho più dove andare” La tennista ucraina Lesia Tsurenko sui social ha parlato delle sue difficoltà per la guerra in Ucraina, tra attacchi di panico e senso di colpa: adesso non sa più dove andare.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Pochi minuti dopo aver perso contro la francese Océane Dodin la tennista ucraina Lesia Tsurenko ha scritto messaggio sui social network. Un post che non è passato inosservato, perché la giocatrice, che oggi è fuori dalla top 100, ha lanciato un vero e proprio grido di aiuto, un messaggio che non può lasciare indifferente nessuno.

Lesia Tsurenko è una giocatrice professionista, ha raggiunto ottimi risultati in carriera, si è issata fino alla 23esima posizione della classifica WTA, ha vinto quattro titoli e anche nelle prove dello Slam si è tolta delle soddisfazioni, ha raggiunto gli ottavi al Roland Garros e soprattutto i quarti agli US Open, in cui batté l'allora numero 2 Caroline Wozniacki prima di arrendersi contro Naomi Osaka. Una carriera brillante fatta di successi importanti, come quello sulla danese, ma anche contro Muguruza e Osaka. Le ultime due stagioni sono state complicate. Lei è uscita dalla top 100, in un periodo in cui il circuito è stato stravolto dal Covid, e anche perché gli anni passano e ci sono anche tante nuove avversarie.

Ma Tsurenko, che compirà 33 anni a maggio, continua la sua attività da professionista, e gioca anche tornei minori come quello di Marbella, oltre a quelli principali come Indian Wells o Miami. Naturalmente anche lei è scesa in campo con uno stato d'animo molto particolare, ha sofferto e sta soffrendo per la guerra in Ucraina, il suo paese, Lesia è nata proprio a Kiev, uno dei teatri di battaglia.

La guerra l'ha vista da lontano perché impegnata in giro per il mondo, ma questo ovviamente non le impedisce di soffrire, attacchi di panico e tanta pena nel cuore. Una situazione simile a quella della ben più nota connazionale Elina Svitolina, ex numero 3, che ha annunciato di volersi prendere una pausa dal tennis perché il suo corpo ha bisogno di riposo: "Questi due mesi sono stati estremamente difficili per me, mentalmente e fisicamente. Intanto, osservo con insopportabile dolore nel cuore quello che sta succedendo in Ucraina e vedo con quanto coraggio il popolo ucraino stia difendendo la nostra nazione, tutto questo mi ha dato una spinta forte per continuare a lottare in campo. Adesso però il mio corpo non può più reggere".

Dopo la partita persa a Marbella Tsurenko ha voluto metter fuori tutta la sua tristezza scrivendo: "Dopo aver trascorso il mese peggiore della mia vita, fra mal di testa costante, attacchi di panico e senso di colpa per la guerra in Ucraina, affronto una nuova sfida. In quanto giocatrice con sede a Kiev, non ho nessun posto dove andare. Ora ogni ucraino ha la sua storia da incubo… Dove dovrei andare?". Quel post è diventato virale e a Tsurenko sono arrivati tantissimi messaggi di sostegno per questa ragazza, che spera di riuscire a tornare a casa.