Elina Svitolina si ferma, ha resistito solo per l’Ucraina: “Il mio corpo non ce la fa più”

Elina Svitolina è una delle migliori tenniste al mondo, lo è da tante stagioni, ma nelle ultime settimane ha collezionato solo sconfitte. Tre eliminazioni di fila al primo turno (a Doha, Indian Wells e Miami), evento che non le era mai successo in tanti anni di carriera. Svitolina ha provato a giocare, nonostante i suoi pensieri siano fissi per l'Ucraina, la sua nazione che da oltre un mese sta vivendo la guerra con la Russia. Ma ora Svitolina dice stop, si ferma, lascia l'attività per un po', l'annuncio lo ha dato un tweet.

Nelle interviste delle ultime settimane Svitolina aveva parlato spesso del suo stato d'animo, a Miami dopo aver perso contro Heather Watson aveva detto: "Questo è il peggior periodo della mia vita, non riesco a concentrarmi sul tennis". Mentre il marito, Gael Monfils giocatore francese numero 25 ATP, rispondendo a una domanda sulla sua dolce metà aveva dichiarato: "Piange ogni notte. Io sono un sostegno per lei, una spalla su cui può appoggiarsi. Buona parte della sua famiglia vive ancora in Ucraina".

Lo stato d'animo dell'ex numero 3 WTA è sconquassato dalla guerra in Ucraina. Svitolina, che è nata a Odessa, uno dei teatri di guerra, si prende una pausa dal tennis, rimarrà fuori a tempo indeterminato, ma lo stop sarà di qualche mese, ha annunciato che salterà tanti tornei europei – ora sta per arrivare il momento degli appuntamenti sulla terra rossa come Roma e Madrid e soprattutto il Roland Garros. Questo il contenuto del suo messaggio:

Questi due mesi sono stati estremamente difficili per me, mentalmente e fisicamente. Per molto tempo ho avuto problemi alla schiena e il dolore non mi ha permesso di preparare al meglio il torneo di Miami. Intanto, osservo con insopportabile dolore nel cuore quello che sta succedendo in Ucraina e vedo con quanto coraggio il popolo ucraino stia difendendo la nostra nazione, tutto questo mi ha dato una spinta forte per continuare a lottare in campo.

Adesso però il mio corpo non può più reggere, ho bisogno di fermarmi. Mi dispiace, ma dovrà saltare la Billie Jean King Cup e alcuni dei miei tornei preferiti in Europa. Ma sono sicura che ci rivedremo presto. Grazie per il vostro supporto in questo periodo duro.