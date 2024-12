video suggerito

L’allenamento di Aryna Sabalenka mette alla prova la fiducia del suo staff: sono di spalle, lei serve La numero uno al mondo Aryna Sabalenka ha pubblicato un video in cui mostra un esercizio in allenamento che mette alla prova la fiducia dei membri del suo team nei suoi confronti: si mettono di spalle mentre lei serve, con le gambe divaricate attraverso cui la bielorussa deve far passare la pallina. Al quinto tentativo Aryna decide di fare uno scherzo… Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aryna Sabalenka è stata appena eletta per la prima volta giocatrice WTA dell'anno, dopo che la bielorussa ha vinto due titoli del Grande Slam (Australian Open e US Open) e si è assicurata il primo posto nella classifica mondiale di fine anno dopo aver superato Iga Swiatek lo scorso ottobre. La 26enne di Minsk si sta già preparando per la prossima stagione e ha postato sul proprio profilo Instagram un esercizio molto particolare svolto durante una sessione di allenamento: il video evidenzia non solo la grande precisione della Sabalenka, ma anche la fiducia assoluta nei suoi confronti da parte dei membri del suo staff, che si mettono di spalle – nell'area opposta di servizio – a gambe divaricate, aspettando che lei faccia passare in mezzo la pallina.

Lo scherzo di Aryna Sabalenka: "Ha fatto un grande errore, ha avuto fiducia in me"

La numero uno al mondo ci riesce per quattro volte con grande abilità, poi al quinto tentativo decide di fare uno scherzo all'ignara vittima, che viene colpita di proposito sulla schiena (ovviamente non con violenza) mentre non se l'aspetta: "Ha fatto un grande errore, ha avuto fiducia in me", sovrascrive la campionessa su quello spezzone di video, mentre la didascalia del post recita: "Una squadra molto affidabile". E sicuramente dietro i grandi successi della bielorussa c'è anche l'ottimo lavoro e l'affiatamento del suo team, come insegna anche il super staff del nostro Jannik Sinner.

Aryna Sabalenka col trofeo dello Us Open 2024

La bella stagione appena conclusasi per la Sabalenka è testimoniata non solo dal premio di giocatrice dell'anno, ma anche dall'aver vinto il Jerry Diamond ACES Award, un premio che la WTA assegna a una tennista per la dedizione e la promozione del tennis femminile tra i tifosi, i media, nonché per la partecipazione ad attività di beneficenza. Il premio è stato istituito nel 1995 in memoria del CEO della WTA Jerry Diamond. In precedenza il riconoscimento era stato assegnato ad Angelique Kerber, Elina Svitolina e Jessica Pegula.