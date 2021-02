Daniil Medvedev batte in tre set (6-4/6-2/7-5) il greco Stefanos Tsisipas in semifinale e stacca il pass per la finale degli Australian Open 2021 in programma domenica 21 febbraio alle ore 9:30 italiane dove affronterà il numero uno del mondo Novak Djokovic. Saranno dunque il russo e il serbo a giocarsi il titolo nel primo torneo del Grande Slam della stagione.

Dopo la grande rimonta ai quarti di finale contro Rafael Nadal si arresta in semifinale contro Medvedev la corsa di Tsitsipas. Il greco, come avvenuto nel precedente match contro lo spagnolo, entra in partita soltanto nel terzo set dopo aver perso nettamente i primi due parziali nei quali non riesce a conquistarsi neanche una palla break.

Il russo però, a differenza di Nadal, nel terzo set mantiene alto il livello del proprio gioco e grazie al servizio e a diverse chirurgiche risposte nei turni di battuta dell'avversario, pur concedendo un break al giovane greco, riesce a tenere a bada la reazione dell'avversario centrando sul 5-5 il break decisivo che gli ha così consentito di portare a 20 la sua striscia ininterrotta di successi (che dura ormai dallo scorso 4 novembre) e raggiungere così la sua prima finale agli Australian Open mentre Tsitsipas si trova costretto ancora una volta a rimandare l'appuntamento con la prima finale in un torneo dello Slam.

Domenica dunque Daniil Medvedev affronterà Novak Djokovic nella finale degli Australian Open 2021: non una buona notizia per il serbo che, se pur in vantaggio 4-3 nei precedenti, ha perso tre degli ultimi quattro incontri disputati contro il 25enne russo nuovo numero tre della classifica ATP.