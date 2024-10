video suggerito

Kyrgios svela di avere la sindrome dell’impostore: cos’è questa condizione mentale La rivelazione di Nick Kyrgios: “A volte sento di avere la sindrome dell’impostore, quando penso ad alcune delle cose che sono riuscito a fare nella mia carriera”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

98 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nick Kyrgios va preso così com'è, talentuoso sul campo da tennis – col picco della finale persa a Wimbledon nel 2022 contro Djokovic – ed ‘effervescente' fuori, ad essere buoni con questo ragazzone australiano di origini greche e malesi. Il 29enne, fermo ai box dallo scorso anno per i tanti acciacchi, si è recentemente distinto per i feroci attacchi a Jannik Sinner riguardo alla vicenda doping che ha coinvolto il campione azzurro. Un Kyrgios che si mostra sempre sicuro di sé, ma che nasconde un altro lato della sua personalità: "A volte sento di avere la sindrome dell'impostore".

Kyrgios fuori dal campo: tanti interessi ed attività

L'australiano è fermo ormai da tempo, ha giocato solo una partita ufficiale negli ultimi due anni a causa dei problemi al ginocchio e al polso, che hanno richiesto anche un intervento chirurgico. Nel frattempo si è dato da fare fuori dal tennis giocato, impugnando il microfono come commentatore televisivo, ma anche lanciandosi in attività imprenditoriali che hanno incluso squadre sportive e aziende. Adesso Kyrgios – che conduce anche un podcast – è diventato comproprietario della birra australiana Stryda.

Kyrgios e la sindrome dell'impostore: "Quando guardo le cose che ho ottenuto"

Proprio quest'ultimo passo ha indotto il tennista a svelare la sua particolare condizione psicologica: "A volte sento di avere la sindrome dell'impostore, quando penso ad alcune delle cose che sono riuscito a fare nella mia carriera. Quando vedo alcune delle persone che sono riuscito ad avere nel mio podcast… So che avere sempre con me una lattina di Stryda nel mio podcast e presentarla ai più grandi nomi sarà un successo enorme. Ovviamente ci sono molte persone che odiano Nick Kyrgios, ma c'è un mare di tifosi che amano la mia autenticità".

Nck Kyrgios col microfono di ESPN all'ultimo US Open

Kyrgios – come tutti i tennisti di vertice – ha guadagnato milioni nel corso della sua carriera e li ha investiti oculatamente: "Una delle prime cose che ho fatto è stata comprare una casa alle Bahamas – ha detto l'australiano, che possiede altre 14 proprietà – Sono estremamente fortunato che i miei genitori si siano presi cura di queste cose quando ero dall'altra parte del mondo a cercare di rincorrere una pallina da tennis".

Cos'è la sindrome dell'impostore

La sindrome dell'impostore di cui ha parlato Kyrgios è una condizione psicologica – non classificata come disturbo – che tocca persone che hanno ottenuto successi ma ritengono di non meritarli, non riuscendo a metabolizzarli e vivendo nella paura di essere ‘smascherati' come impostori. Chi è affetto da questa sindrome attribuisce piuttosto i propri successi ad altri fattori che non siano le proprie capacità, come fortuna, tempismo o sopravvalutazione da parte degli altri.