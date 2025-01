Kyrgios subito fuori agli Australian Open, volano parolacce: il telecronista è costretto a scusarsi

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Gli Australian Open di Nick Kyrgios sono già finiti. Un'altra partita nel tour e un'altra sconfitta per l'australiano che è stato sconfitto tre set a zero dal britannico Jacob Fearnley con il punteggio di 7-6 6-3 7-6. Un paio di magie che hanno esaltato il pubblico di casa le ha fatte, ma la sconfitta in ogni caso è stata bruciante. Perché al netto del problema all'addominale, Kyrgios si immaginava un ritorno diverso a Melbourne. L'australiano è stato protagonista, come spesso gli capita, anche per qualcosa di non tennistico. Il suo linguaggio scurrile ha portato i commentatori di Eurosport a scusarsi per il suo linguaggio in diretta televisiva.

Kyrgios perde il primo set e si sfoga con il suo staff

Il problema all'addominale evidentemente c'era e non ha aiutato Kyrgios a dare il massimo soprattutto al servizio. Già durante il primo set il giocatore di casa ha iniziato a toccarsi l'addome e lo ha fatto in continuazione, quasi dopo ogni punto. Dopo aver perso il tie-break del primo set, l'australiano si è infuriato e ha sfogato la sua rabbia quando si è accomodato in panchina. Così facendo ha detto tutto a portata di microfoni. Così chi era davanti alla TV ha sentito dirgli: "Continua a servire c***o, ok? Ora sono qui, potrei continuare a servire".

Le scuse del telecronista di Eurosport

Il telecronista di Eurosport Mikey Perera sente quelle parole e dice subito: "Kyrgios sta iniziando a caricare di nuovo. Continuerò a scusarmi con tutti voi perché potrebbe arrivare il suo linguaggio scurrile. Kyrgios si sta solo sfogando con il suo staff". Perera e Barry Cowan dopo le scuse si sono chiesti come mai il giudice di sedia non abbia ammonito Kyrgios.

Kyrgios battuto tre set a zero da Fearnley

Una sfida agli antipodi quella giocatasi nel primo turno degli Australian Open tra lo scozzese Fearnley, quasi un signor nessuno che ha guadagnato oltre 500 posizioni in classifica giocando i tornei del sottobosco nel 2024, e Kyrgios, predestinato mai sbocciato definitivamente che da mesi non fa altro che parlare male di Sinner, un giorno sì e l'altro pure. Il problema accusato nei giorni scorsi all'addominale senz'altro non lo ha agevolato.

Ma Kyrgios è sceso in campo e ha provato a superare il turno. Ha cercato di dare il massimo, ha cercato di non distrarsi e per fare questo ha anche cancellato il suo profilo Instagram: "L'ho deciso dopo il sorteggio. Ricevo un sacco di messaggi e ho fatto questo per cercare di rimanere il più possibile concentrato". Questo non gli è bastato per battere il numero 92 della classifica ATP.