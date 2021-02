Nick Kyrgios è fatto così: prendere o lasciare. L'australiano ha un enorme talento ed è anche un grande personaggio e soprattutto non ha paura di dire mai quello che pensa, e a volte non conta nemmeno fino a tre prima di dire qualcosa, per questo di tanto in tanto finisce nei guai. Un tempo il suo nemico era Nadal, ora il suo rivale maggiore è Nole Djokovic, il numero 1 del mondo che cerca l'ennesimo trofeo agli Australian Open. E a distanza il duello verbale con il serbo è proseguito, ma non se l'è presa solo con lui.

La battuta infelice a Ferreira Silva

Kyrgios ha vinto agevolmente il suo match di primo turno contro il modesto portoghese Frederico Ferreira Silva, numero 181 del mondo. Nick si è imposto con un periodico 6-4, a un certo punto, nonostante la partita fosse ampiamente in controllo, dopo aver sbagliato una risposta ha alzato la voce e al suo avversario ha detto: "Dì alla tua ragazza di uscire dal mio box". Ferreira Silva non ha risposto e ha continuato a giocare come nulla fosse successo.

Il botta e risposta con Djokovic

Poi in conferenza stampa ha risposto a Djokovic, che potrebbe in linea teorica affrontare in semifinale (e sarebbe una partita bellissima), che dopo aver battuto Chardy aveva detto a proposito di Kyrgios: "Per lo sport è un personaggio unico che si approccia in maniera diversa al tennis e alla sua vita. Dentro il campo lo rispetto molto, è talentuoso e ha un gioco potente. Ha dimostrato di poter battere chiunque al mondo in questi anni. Fuori dal campo ho poco rispetto per lui, ad essere onesti. La chiudo qui. Non ho altri commenti da fare. Lui e le sue azioni si commentano da sole".

La replica dell'australiano è stata veloce e precisa: "Sarebbe più logico per lui dire che non mi rispetta in campo. Penso di essermi comportato bene fuori, soprattutto durante la pandemia. Sono stato molto cauto. Mentre qualcuno festeggiava senza maglietta nel mezzo della pandemia".