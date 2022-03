Kyrgios indica Ben Stiller nel pieno della partita, sconcerto generale: “Non gli dico cosa fare!” Nick Kyrgios protagonista di uno show a Indian Wells nel match dei quarti perso contro Rafa Nadal. Curioso siparietto anche con l’attore e regista Ben Stiller presente sugli spalti.

A cura di Marco Beltrami

Kyrgios e il siparietto con Ben Stiller

Quando Nick Kyrgios scende in campo c'è sempre da aspettarsi di tutto. Figuriamoci poi se di fronte ha Rafa Nadal, che spesso e volentieri ha attaccato a suon di dichiarazioni provocatorie. L'ultimo confronto tra i due, andato in scena sul cemento californiano di Indian Wells non ha tradito le aspettative da tutti i punti di vista. Dopo una vera e propria battaglia a trionfare è stato il mancino di Manacor (7-6, 5-7, 6-4) che ora in semifinale sfiderà, in un confronto generazionale, il giovane connazionale Alcaraz. Il match ha vissuto però diversi momenti particolari soprattutto grazie a Kyrgios, a tratti letteralmente scatenato. In uno di questi, il giocatore australiano ha tirato anche in ballo Ben Stiller, l'attore e regista presente in prima fila sugli spalti.

Kyrgios, episodi al limite nel match di Indian Wells contro Nadal

Un crescendo di situazioni al limite per l'attuale numero 132 al mondo, che contro Nadal, ha dimostrato di valere molto di più in termini di classifica. Oltre alle classiche battute "underarm", che non hanno sorpreso però stavolta l'avversario, Kyrgios ne ha combinate di tutti i colori. Basti pensare al mondo in cui ha perso il secondo set: dopo aver distrutto una racchetta incassando il "warning" dell'arbitro costretto agli straordinari, sul punteggio di 6-0 nel tie-break per Nadal ha risposto in malo modo ad un tifoso che lo ha disturbato mentre serviva. "Chiudi quella c***o di bocca!" ha urlato l'australiano, con il giudice di sedia che inevitabilmente gli ha dato il punto perso, consegnando il set a Rafa.

Lo sfogo contro l'arbitro e la follia nel finale, Kyrgios rischia di colpire un raccattapalle

In realtà durante tutto il corso del match Kyrgios ha dovuto fare i conti con il pubblico, lamentandosi a più riprese con l'arbitro. Non sono mancati momenti di tensione come quando si è infuriato con Carlos Berardes, urlando: "Per quanto tempo lascerai che questa m***a continui? Se li avessi puniti prima, ora non succederebbe e invece succede ancora. Guarda pure il fottuto punteggio, ma è il tuo lavoro questo". E come se non basasse poi ha portato il dito alla testa, come a dire "ma sei matto?". Un nervosismo che è poi esploso dopo la stretta di mano finale con Nadal, con Kyrgios che per poco non ha colpito un raccattapalle, abile a scansarsi in tempo, dopo aver lanciato la sua racchetta violentemente sul campo.

Kyrgios – Ben Stiller, il siparietto è tutto da ridere a Indian Wells

Se queste scene sono state tutt'altro che piacevoli, non sono mancati anche i momenti divertenti che hanno fatto sorridere tutti i presenti. Un esempio? Quanto accaduto nel terzo e decisivo set, quando ancora una volta Kyrgios ha dovuto fare i conti con un tifoso posizionato proprio nella tribuna d'onore alle sue spalle. Il giocatore ha sentito qualcosa che non gli è andato a genio e prima di battere, non ha lasciato cadere la cosa. Voltatosi verso il "disturbatore" gli ha chiesto ironicamente: "Sei bravo a giocare a tennis?". Poco dopo ecco il colpo di scena, con Nick che ha tirato in ballo il popolare attore e regista Ben Stiller seduto proprio lì vicino, per un curioso "paragone": "Non sai giocare, e quindi non dirmi come si gioca. Per caso dico a lui come recitare (indicando Stiller, seduto al fianco della moglie Christine Taylor, ndr)? No!". Tra le risate di tutti i presenti e dello stesso Ben, grande appassionato di tennis. Una scena destinata a rientrare tra quelle copertina del Masters 1000 americano.