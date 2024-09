video suggerito

Kachmazov vince ancora nell’ATP Chengdu e si scusa con l’avversario: ha giocato troppo bene Il russo Kachmazov si è qualificato per i quarti dell’ATP 250 di Chengu. Il tennista proveniente dalle qualificazioni ha sconfitto anche Daniel e dopo averlo eliminato si è scusato per il suo livello di gioco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Questa è una settimana ‘scarica' per il tennis, ma solo apparentemente. Dopo gli US Open e le Finals di Coppa Davis molti big rifiatano prima di tornei importanti, mentre altri sono impegnati nella Laver Cup, che quest'anno si disputa a Berlino. Due i tornei in programma, a Chengdu si è qualificato per la prima volta per i quarti di finale di un torneo ATP il russo Kachmazov, che dopo aver vinto con Daniel si è addirittura scusato per come ha giocato (bene).

Kachmazov ai quarti dell'ATP 250 di Chengdu

A Chengdu la testa di serie numero 1 è Lorenzo Musetti, è partito dalle qualificazioni Alibek Kachmazov che in Cina ci è andato carico di speranze, e con una classifica pessima, è numero 252 ATP, e di anni ne ha ventidue. Ha superato brillantemente le qualificazioni, prima di battere al primo turno l'americano Kovacevic. Negli ottavi incontri complicato con Taro Daniel, tennista giapponese scafato, che a inizio stagione è entrato nei primi 60. Kachamzov ha vinto 7-6 6-1 e si è qualificato per i quarti, che giocherà con lo slovacco Klien o con la testa di serie numero 3 Nicolas Jarry.

Il tennista russo vince e si scusa con il suo avversario

Quando Kachmazov ha stretto la mano a Daniel ha ricevuto i complimenti del nipponico e dopo averli incassati si è girato e ha alzato le mani, quasi come a volersi scusare per il suo sorprendente e alto livello di gioco. Daniel ha sorriso, capendo bene lo stato d'animo del rivale. Kachmazov è stato simpatico e ora avrà la possibilità di progredire in classifica, che già con questi quarti di finale migliora e non poco. Il russo aveva vinto solo una partita nel circuito ATP in carriera prima di questo torneo, nel quale ne ha vinte già due.