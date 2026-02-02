John McEnroe infuriato con un giovane tifoso dopo gli Australian Open: reazione durissima

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sprazzi del vecchio John McEnroe. L'ex campione di tennis, oggi opinionista e commentatore, si è letteralmente infuriato proprio come faceva quando era in campo. Il 66enne vincitore di sette tornei dello Slam se l'è presa con un giovane tifoso che ha provato in tutti i modi a convincerlo a scattare una foto o il classico selfie. Le cose sono andate malissimo, visto che McEnroe si è lasciato andare anche a parole pesanti.

McEnroe fuori controllo dopo gli Australian Open, se la prende con un fan insistente

Gli Australian Open sono ormai conclusi ed è tempo anche per gli addetti ai lavori di tornare a casa. E così anche John McEnroe si è recato all'aeroporto di Melbourne per prendere il volo per gli Stati Uniti. Il suo arrivo non è sfuggito ai tifosi e anche ad alcune telecamere presenti. In un filmato in particolare si può vedere il pressing costante di un fan che lo ha seguito per diversi minuti. McEnroe con bagagli e chitarra non è sembrato particolarmente disponibile anzi ha spento sul nascere l'entusiasmo del ragazzo: "Non adesso amico".

La brutta reazione di John McEnroe di fronte alle richieste del tifoso

L'ex leggenda del tennis si è mosso velocemente per recarsi al gate, con buona pace dell'ammiratore che gli ha chiesto una foto dicendo di considerarlo un vero e proprio eroe. Pur di convincerlo, il tifoso si è mostrato disponibile ad aiutarlo nel trasporto dei borsoni. Niente da fare però con McEnroe visibilmente stizzito: "Ho bisogno che tu stia lontano da me, ok?". Poi la richiesta d'intervento allo staff della sicurezza: "Ho bisogno che questo tizio se ne vada e basta. Per favore, spostatelo".

Il fan però è sembrato pronto a tutto e ha cercato di implorare il classe 1959 in tutti i modi, senza però avere fortuna. L'effetto è stato anzi opposto, con McEnroe infuriato: "Whoa, whoa, whoa, whoa, me ne vado, il tempo è scaduto. Vuoi fermarti? Gesù. Voglio dire, stai scherzando (utilizzando la frase resa celebre negli scontri in campo con gli ufficiali di gara, ndr). Quando poi il tifoso ha mollato un po' la presa, di fronte al muro alzato dal suo idolo ecco le parole sussurrate da John per chiudere la vicenda in modo inelegante: "Vai a farti fottere". E pensare che il suo giovane interlocutore gli aveva dichiarato tutto il suo amore: "Ti amo comunque John".