Jasmine Paolini vede Kyrgios fare una figuraccia davanti a Sinner e il suo gesto non passa inosservato

Tra i motivi d'interesse del Million Dollar 1 Point Slam, c'era anche il possibile incrocio tra Jannik Sinner e Nick Kyrgios. L'australiano che in passato ha attaccato a più riprese il campione italiano per il caso Clostebol, non ha avuto molta fortuna: sotto gli occhi di Jannik è uscito di scena agli ottavi contro Joanna Garland. Un video registrato dagli spalti ha mostrato quanto accaduto nel box riservato ai giocatori, con Jasmine Paolini che ha richiamato l'attenzione di Sinner dopo il flop di Kyrgios.

Kyrgios fa una brutta figura al Million Dollar 1 Point Slam, Sinner non tradisce reazioni

Nelle immagini si può vedere il numero due al mondo appoggiato alla balaustra al fianco di Flavio Cobolli e Maria Sakkari, a pochi passi proprio da Nick Kyrgios. Quando il tennista australiano è stato eliminato, Jannik Sinner è rimasto impietrito senza alcuna reazione mentre ecco spuntare una mano che gli rifila due colpetti all'altezza della parte alta del braccio. Si trattava di Jasmine Paolini, a giudicare dalla tuta. Cosa avrà voluto dire? La sensazione è che abbia voluto sottolineare l'eliminazione dell'australiano, come se fosse un "hai visto?".

Jasmine Paolini stuzzica Sinner dopo il flop di Kyrgios

Molto più eclatante la reazione di Alcaraz che non ha nascosto lo stupore per quanto accaduto, lasciandosi andare con la sua proverbiale esuberanza. Questo perché Nick Kyrgios si è comportato anche al Million Dollar 1 Point Slam come si sarebbe comportato in un torneo normale. Giocando contro la numero 117 del mondo Joanna Garland, il tennista aussie ha tentato di chiudere il discorso subito ma il suo tentativo di passante è finito fuori.

Kyrgios distrugge la racchetta nell'One Point Slam

Eliminato agli ottavi Nick ha perso le staffe e con buona pace dell'atmosfera del torneo ha disintegrato la racchetta, con un paio di colpi sul cemento della Rod Laver Arena. Bublik e Zverev hanno iniziato a ridere a crepapelle, anche prendendo un po' in giro lo sconfitto che ha salutato anche con freddezza Garland. Non una bellissima figura insomma per Nick.