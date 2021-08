Jannik Sinner passa al secondo turno dell’Us Open 2021: battuto Purcell al debutto Comincia bene l’avventura di Jannik Sinner all’Us Open 2021. Il talento azzurro nel primo turno si è infatti sbarazzato dell’australiano Max Purcell in quattro set (6-4/6-2/4-6/6-2) conquistando così l’accesso ai trentaduesimi di finale dello Slam statunitense dove affronterà il vincente dell’incontro tra l’altro italiano Marco Cecchinato e l’americano Svajda.

A cura di Michele Mazzeo

Esordio agevole per il tennista trentino da poco 20enne che dopo aver dominato i primi due set ha avuto un solo passaggio a vuoto nel suo debutto nel torneo di New York quando nel terzo set, complice un calo d'attenzione, si è visto strappare subito il servizio dall'avversario senza riuscire poi a recuperarlo ed essendo costretto quindi ad allungare il match fino al quarto set. Nell'ultimo parziale il numero 16 della classifica ATP ha ripreso a macinare il suo solito gioco chiudendo velocemente la pratica con un 6-2 che non ammette repliche. Il classe 2001 mantiene quindi immacolato il proprio score nei confronti dell'australiano Purcell che già aveva battuto con un netto 3-0 al primo turno degli Australian Open 2020.

Jannik Sinner diventa dunque il quarto italiano (per il momento) ad approdare al secondo turno di questo ultimo torneo del Grande Slam stagionale dopo Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Andreas Seppi che, dopo una maratona durata oltre quattro ore, ha battuto al tie-break del quinto set l'ungherese Fucsovics. Nulla da fare invece per Salvatore Caruso che si è dovuto arrendere al giapponese Kei Nishikori. La già nutrita pattuglia italiana al secondo turno degli Us Open potrà però a breve aumentare dato che quest'oggi saranno altri cinque (Mager, Sonego, Travaglia, Cecchinato e Fognini) gli azzurri impegnati nel primo turno a New York.