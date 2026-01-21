Jannik Sinner e l’appuntamento con Lizzy Hoo: “Non ho una routine per la skincare”. Lei la prende male

Jannik Sinner ha partecipato a un ‘primo appuntamento’ scherzoso con la conduttrice australiana Lizzy Hoo: tra champagne e lenzuola, le cose sono filate lisce fino alla domanda sulla skincare…

Jannik Sinner giovedì mattina affronterà nel secondo turno dell'Australian Open il tennista di casa James Duckworth, dopo aver battuto all'esordio il francese Hugo Gaston, che si è ritirato dopo aver perso i primi due set. Intanto il 24enne campione azzurro è stato ospite del seguitissimo podcast ‘Pod Laver Arena', dove ha confermato di possedere una notevole vena comica, prestandosi a simulare un appuntamento galante con la padrona di casa Lizzy Hoo, una conduttrice e comica australiana molto nota. Per la precisione un ‘primo' appuntamento, in cui la 42enne ha provato a fare breccia nella proverbiale timidezza di Sinner, esplorandone le abitudini più intime, dal tipo di lenzuola che usa alla cura della propria pelle. Un dettaglio (mancante) che Lizzy non prende bene, al punto da decidere di non dare futuro (scherzoso) alla neonata relazione.

Il ‘primo appuntamento' tra Jannik Sinner e Lizzy Hoo, si parte bene… "Sento una connessione"

"Ti piace il mio outfit?", rompe il ghiaccio la conduttrice. "È adorabile, per un primo appuntamento è adorabile", replica Sinner. "Se una ragazza si presentasse così in tuta, ti importerebbe? Cioè, anche tu sei in tuta", gli dice Lizzy. "Anch'io sono qui con la stessa cosa addosso, ma dipende dall'orario, no? Se vai nel pomeriggio a fare qualcosa, la tuta va bene. Ma anche a cena?", sta al gioco Jannik.

A quel punto Lizzy tira fuori una bottiglia: "È troppo presto per lo champagne?". "Non è mai troppo presto per lo champagne", è la risposta. Da lì si parte su cose più private. "Ora ho domande serie – attacca la Hoo – Dormi con l'aria condizionata accesa? Perché se sì, non funzionerà mai…", "Non dormo con l'aria condizionata accesa", "Questo è buono. Sento una connessione". Tutti scoppiano a ridere in studio.

Si resta ancora in camera da letto… "Che tipo di lenzuola hai? Cotone, lino?", "Cotone", "Cotone?", "È il migliore, almeno così credo… tutti dicono cotone. Ogni volta che entro da qualche parte, il cotone è il più tessuto costoso".

Lizzy prende due bicchieri e ci versa lo champagne, qualcosa su cui stavolta eccepisce Sinner: "Beh, di solito è il gentiluomo che versa lo champagne, ma…", "Oh, vuoi farlo tu?", "No, va bene, ora è già fatto".

Jannik Sinner in conferenza stampa a Melbourne, il campione azzurro è attesissimo

L'argomento successivo è quello del conto, chi deve andare alla cassa: "Come ti sentiresti se pagassi io la cena?", chiede la Hoo. "Non è una mossa buona da parte mia, credo", risponde Jannik, che poi approfondisce il punto con una risata: "Dipende quante volte usciamo ancora per un appuntamento", "Sì, puoi pagare tu il prossimo", "Esatto, 50 e 50". Lo ‘smezzo' tuttavia trova contraria la conduttrice: "Oh no, 50 e 50 non possiamo farlo". Ma l'altoatesino ha la risposta pronta: "No, no, all'inizio, poi dopo so come funziona".

La (finta) serata precipita sulla skincare: "Non ne ho una", "Questo è un ostacolo insormontabile per me"

Tutto dunque fila liscio, finché Lizzy sfodera la faccia più seria che ha e chiede: "Qual è la tua routine per la skincare?". Un imbarazzatissimo Sinner ridacchia, ma lei ribatte: "Sono seria". "Non ne ho una", è la risposta che fa crollare le chance (fittizie) del campione di San Candido. "Questo è un ostacolo insormontabile per me", gli dice la Hoo. Jannik peraltro assorbe la ‘botta' velocissimo, come fa in campo con i colpi degli avversari: "Ok, mi dispiace".

"Non sento davvero vibrazioni qui", è la chiusura di Lizzy, che tuttavia intende ‘lasciarsi bene' con l'uomo della fugace serata romantica: "Beviamo e poi restiamo amici. Ti va bene essere amici?". Sinner chiude da par suo: "Saremo amici e pago anche il conto io, va bene?", "Ok. Suona bene. In bocca al lupo per il tour. Cin cin!".