Jannik Sinner e il kit per allenare la mente: “Ce l’ho a casa. Lo uso a seconda di come mi sento”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La prima partita di Jannik Sinner agli Australian Open 2026 non ha offerto spunti particolari. Nei due set disputati e vinti agevolmente contro Gaston, poi ritiratosi, si sono visti ancora gli effetti del lavoro sul servizio e il ricorso a pregevoli palle corte. Aspetti su cui il tennista italiano e il suo team hanno lavorato nel periodo dell'off-season. C'è stata l'occasione per parlarne proprio dopo il match, nelle interviste in campo, in cui si è soffermato anche sul "kit" che lo aiuta nel lavoro sul recupero mentale. Un lavoro questo, altrettanto importante.

L'importanza della preparazione mentale per Sinner

In conferenza infatti, Sinner si è soffermato su un aspetto fondamentale della sua preparazione, da non sottovalutare, ovvero quello relativo al lavoro mentale con l'aiuto di Riccardo Ceccarelli e del suo staff. Jannik collabora ormai da tempo con il medico dello sport e mental coach, specializzato nell'allenamento sulla mente: un sistema che permette di gestire al meglio stress ed emozioni, attraverso autocontrollo e concentrazione sperimentato con successo anche in Formula 1.

Pur non avendo modo di lavorare con Ceccarelli dal vivo, Jannik ha tutto quello che gli serve: "Siamo in contatto con lui, per cercare di capire e lavorare su un paio di cose. Ho il mio kit a casa con me. Quindi ogni volta che ho bisogno di lavorarci o sento di poterlo fare, lo uso. Va un po' a periodi, dipende anche da come mi sento e in che stato mentale mi trovo. Di sicuro c'è ancora margine di miglioramento, ma sono stato in contatto con lui costantemente ed è bello avere una persona stabile anche da questo punto di vista. Lui ora mi capisce anche un po' meglio. Col tempo ci capiamo meglio a vicenda. Capisco la sua etica del lavoro e cerchiamo di lavorarci su".

Leggi anche Sinner colpito dalle lacrime di Gaston dopo il ritiro corre a consolarlo: applausi agli Australian Open

Quello che piace meno a Sinner della sua preparazione

Jim Courier invece ha voluto saperne di più sul periodo di preparazione fisica di Sinner per la nuova stagione. Come si sono svolte le sue giornate, e come si è diviso tra la necessità di recuperare e quella di lavorare in vista del 2026? Jannik come sempre si è mostrato disponibile: "È affascinante perché ogni giocatore ha la sua routine, il suo stile di allenamento. Le nostre giornate sono molto lunghe, iniziano verso le 9:30, 10:00. La prima sessione dura fino all'una circa".

Non solo tennis, ma anche palestra. Proprio il lavoro sui muscoli è quello che piace meno a Jannik Sinner della sua routine. Poco male, perché quello che conta è che bisogna farlo essendo altrettanto importante per il suo corpo: "Molta palestra o campo. Facciamo probabilmente un paio d'ore. Certo, inseriamo anche delle sessioni di tre ore per prepararci, sai, ai match più lunghi negli Slam, e poi la seconda parte della giornata è molto più incentrata sulla palestra. Cosa che mi piace un po' meno, ma sai, bisogna farlo. E poi, sai, i trattamenti, il recupero e ogni giorno è così. Beh, non proprio ogni giorno, mi danno qualche giorno libero, quindi è bello anche quello.

Sinner e i momenti di relax con le persone care

In questo scenario assumono un peso specifico importante i momenti di relax condivisi con le persone più care: "È stato un bel periodo, specialmente passare del tempo con la mia famiglia, con i miei amici, con i miei cari. È fantastico, specialmente… questi sono momenti che mi godo davvero perché, sai, siamo circondati da tante persone tutto il tempo, il che è grandioso, ma a volte è anche pesante. Quindi, sai, mi piace andare in un posto molto, molto tranquillo, che è quasi sempre la mia città natale. Passare il mio tempo con la mia famiglia lì. Fare un po' di vacanza. Ogni anno cambio un po'".