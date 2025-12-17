Jannik Sinner è il campione del mondo 2025 per l’ITF: sorprendente beffa per Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz per un soffio ha chiuso la stagione al numero 1 della classifica ATP. Jannik Sinner è il numero 2. L'ATP come da tradizione ha dato allo spagnolo il premio di giocatore dell'anno, da tradizione perché viene assegnato di prammatica a chi chiude l'anno al vertice. L'ITF invece a sorpresa ha eletto Sinner come miglior tennista del 2025, decisione inattesa che costa caro ad Alcaraz, che non è mai riuscito ad ottenere il suo riconoscimento.

Sinner campione del mondo ITF 2025

L'ITF e l'ATP sono due entità distinte e separate che per un certo periodo si sono anche fatte un po' la guerra. L'ITF organizza i quattro tornei del Grande Slam, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. E a fine stagione elegge i migliori giocatori della stagione appena conclusa. Tendenzialmente vince chi chiude al primo posto, ma questa volta non è così. Sorpresa vera quando è arrivato il post ufficiale, quello istituzionale, dell'ITF, che ha stabilito che il miglior tennista a livello di singolare maschile è Jannik Sinner, preferito ad Alcaraz.

Sinner migliore di Alcaraz per l'ITF

Un bel riconoscimento per Jannik che evidentemente viene preferito perché è arrivato di un soffio dietro lo spagnolo nella classifica mondiale nonostante uno stop di tre mesi. Curiosamente anche per il doppio sono stati eletti come migliori i numeri 1, il riconoscimento invece è andato a Granollers e Zeballos, che non sono stati i numeri 1 al termine della stagione. Idem per il doppio finale, elette regine Errani e Paolini.

Sinner fa il bis, Alcaraz invece è a secco

Guardando l'albo d'oro si nota come non sempre corrisponda il numero 1 di fine stagione, della classifica ATP, e il migliore della stagione per l'ITF, ma tendenzialmente è accaduto molto spesso. Sinner nel 2024 ha confermato la prima posizione mondiale. Ma è curioso invece che Alcaraz non sia stato scelto come miglior giocatore né quest'anno né nel 2022, quando chiuse la stagione al primo posto del Ranking ATP.