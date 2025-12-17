Tennis
video suggerito
video suggerito

Jannik Sinner è il campione del mondo 2025 per l’ITF: sorprendente beffa per Carlos Alcaraz

Jannik Sinner è stato eletto giocatore del 2025 per l’ITF, che a sorpresa nomina il tennista italiano come il migliore del singolare maschile. Beffato Alcaraz, che non ha mai vinto questo riconoscimento.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Alessio Morra
1 CONDIVISIONI
Immagine

Carlos Alcaraz per un soffio ha chiuso la stagione al numero 1 della classifica ATP. Jannik Sinner è il numero 2. L'ATP come da tradizione ha dato allo spagnolo il premio di giocatore dell'anno, da tradizione perché viene assegnato di prammatica a chi chiude l'anno al vertice. L'ITF invece a sorpresa ha eletto Sinner come miglior tennista del 2025, decisione inattesa che costa caro ad Alcaraz, che non è mai riuscito ad ottenere il suo riconoscimento.

Sinner campione del mondo ITF 2025

L'ITF e l'ATP sono due entità distinte e separate che per un certo periodo si sono anche fatte un po' la guerra. L'ITF organizza i quattro tornei del Grande Slam, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. E a fine stagione elegge i migliori giocatori della stagione appena conclusa. Tendenzialmente vince chi chiude al primo posto, ma questa volta non è così. Sorpresa vera quando è arrivato il post ufficiale, quello istituzionale, dell'ITF, che ha stabilito che il miglior tennista a livello di singolare maschile è Jannik Sinner, preferito ad Alcaraz.

Sinner migliore di Alcaraz per l'ITF

Un bel riconoscimento per Jannik che evidentemente viene preferito perché è arrivato di un soffio dietro lo spagnolo nella classifica mondiale nonostante uno stop di tre mesi. Curiosamente anche per il doppio sono stati eletti come migliori i numeri 1, il riconoscimento invece è andato a Granollers e Zeballos, che non sono stati i numeri 1 al termine della stagione. Idem per il doppio finale, elette regine Errani e Paolini.

Leggi anche
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz votano per il Breakthrough of the Year: trionfa Vacherot

Sinner fa il bis, Alcaraz invece è a secco

Guardando l'albo d'oro si nota come non sempre corrisponda il numero 1 di fine stagione, della classifica ATP, e il migliore della stagione per l'ITF, ma tendenzialmente è accaduto molto spesso. Sinner nel 2024 ha confermato la prima posizione mondiale. Ma è curioso invece che Alcaraz non sia stato scelto come miglior giocatore né quest'anno né nel 2022, quando chiuse la stagione al primo posto del Ranking ATP.

Notizie
Tennis
1 CONDIVISIONI
Immagine
Supercoppa Italiana
È tempo di Supercoppa: in Arabia giovedì c'è Napoli-Milan, venerdì Inter-Bologna
Quanto guadagna chi vince la Supercoppa Italiana 2025 in Arabia: tutte le cifre e il montepremi
Supercoppa Italiana 2025, il tabellone e il calendario. Quando si giocano le semifinali e la finalissima
Maximilian Ibrahimovic convocato dal Milan per la Supercoppa: chi sono i giovani chiamati da Allegri
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views