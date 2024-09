video suggerito

Jack Draper capisce che è finita, sfoga la sua frustrazione con una reazione violenta L'Inghilterra è fuori dalla Coppa Davis e il tennista britannico, semifinalista agli US Open contro Sinner, torna sulla terra. Nel match contro Auger-Aliassime distrugge la racchetta con rabbia.

Nello sfogo di Jack Draper c'è tutta la frustrazione per aver fallito la qualificazione alla Final 8 di Coppa Davis a Malaga. L'Inghilterra che l'anno scorso si fermò ai quarti contro la Serbia, questa volta torna a casa con un carico di rimpianti e di rabbia. La reazione del tennista britannico, che ha distrutto la racchetta battendola più volte con violenza per terra, s'inserisce in questo solco.

È successo, ironia della sorte, contro il canadese Felix Auger–Aliassime che un mese fa a Cincinnati restò beffato dal grave errore commesso dal giudice di sedia e dalla furbizia dello stesso Draper per un punto irregolare. Allora restò basito e sorrise amaramente, questa volta "s'è goduto" lo spettacolo.

Orgoglio. Draper vi si era aggrappato consapevole che la sconfitta di Dan Evans (6-0, 7-5) contro Denis Shapovalov aveva di fatto compromesso il cammino della Gran Bretagna, finita terza nel Gruppo D alle spalle di Canada e Argentina. Avrebbe dato tutto per congedarsi nel migliore dei modi davanti al pubblico di casa ma non ce l'ha fatta e dopo un tie-break durissimo da sostenere sotto il profilo emotivo (10-8 per il canadese) ha perso il primo set ed è esploso. A fargli saltare i nervi è stato il rovescio lungo nel set point.

Draper ha iniziato a "martellare" il campo con la racchetta, l'ha distrutta e lasciata in frantumi per terra, salvo riprenderla e calciare con rabbia i detriti, fino a strapparsi di testa il berretto con rabbia. Il commentatore della BBC ha descritto con parole semplici quella situazione: "È frustrato, sta sfogando così il suo disagio".

Alla fine dell'incontro la fredda stretta di mano con l'avversario (a stento lo ha guardato negli occhi) entra nel corredo accessorio di delusione cocente e malumore. "Grazie Manchester!!! Ce l'abbiamo messa tutta ma non siamo riusciti ad ottenere la vittoria. Significa tantissimo per me rappresentare il mio paese. Avrò molte altre opportunità spero per farlo ancora", le parole di Draper condivise sui social dopo il ko e l'eliminazione.

La due sconfitte subite in Coppa Davis (l'altra era stata nella sfida precedente con l'argentino, Cerundolo) hanno riportato Draper coi piedi per terra dopo la buona esperienza agli US Open, laddove si era spinto fino alla soglia delle semifinali. A Flushing Meadows aveva eliminato la testa di serie numero 10 Alex de Minaur poi s'è dovuto fermare contro il numero uno al mondo Jannik Sinner.