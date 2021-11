Italia-Stati Uniti in Coppa Davis oggi e stasera: programma e orari TV, c’è Sinner-Tiafoe Italia-Stati Uniti si disputa oggi a Torino, dove dalle ore 16 si giocheranno i tre incontri in programma, trasmessi in tv da SuperTennis. In campo anche Sinner.



La Coppa Davis 2021 è iniziata ieri con il match tra Croazia e Australia. Ma oggi la attenzione è posta tutta sulla partita tra l'Italia e gli Stati Uniti, la prima valida per il Gruppo E, che comprende anche la Colombia. La sfida tra gli azzurri e gli americani, che si ritrovano esattamente dopo due anni, sarà determinante. Perché chi vince l'incontro di Torino avrà enormi possibilità di qualificarsi per i quarti di finale. Manca Berrettini infortunato, ma l'Italia può contare su Jannik Sinner, numero 10 ATP. Gli statunitensi non schierano nessun giocatore posizionato tra i primi quindici della classifica mondiale.

Coppa Davis, dove vedere Italia – Stati Uniti in TV e streaming

I diritti in esclusiva della Coppa Davis li detiene SuperTennis, che coprirà in modo integrale la manifestazione nella fase finale e manderà in onda tutti gli incontri delle partite dell'Italia. Dunque Italia-Stati Uniti sarà visibile in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, ma anche su Sky, al canale 212. In streaming sarà possibile vedere la prima sfida degli azzurri sul sito di SuperTennis, inoltre scaricando l'app si potranno vedere gli incontri che si disputano in contemporanea.

Italia in Coppa Davis oggi, orario e programma della partita contro gli Stati Uniti

Tutto in un giorno. Questa è una delle grandi differenze rispetto al passato. L'Italia e gli Stati Uniti scenderanno in campo oggi a Torino. Alle ore 16 toccherà ai due numeri due e cioè Lorenzo Sonego, preferito a Fognini, e John Isner. A seguire giocheranno i due numeri uno e cioè Sinner e Tiafoe, sarà la rivincita della famosa semifinale di Vienna. Il programma sarà concluso dal doppio. Dovrebbero scendere in campo Bolelli e Fognini contro Ram e Sock.

Match 1 – Sonego-Isner ore 16

Match 2 – a seguire Sinner-Tiafoe

Match 3 – a seguire Bolelli/Fognini-Ram/Sock

Italia nel Gruppo E della Coppa Davis

La formula della Coppa Davis è cambiata e quest'anno alle Finals giocano 18 nazionali, divise in sei raggruppamenti.Nel Gruppo E c'è l'Italia che affronta Stati Uniti e Colombia. Oggi si parte con il match contro gli americani, mentre sabato 27 c'è Italia-Colombia, domenica 28 si disputa invece Stati Uniti-Colombia. La squadra che vincerà il raggruppamento accederà ai quarti di finale.

La Coppa Davis 2021 si gioca anche a Torino

Due anni fa nella prima edizione della nuova formula tutti gli incontri si sono disputati a Madrid. In questa edizione invece le sedi delle Finals sono tre. Due gironi si sviluppano a Madrid, due a Innsbruck e due a Torino, dove si sono disputate le ATP Finals dal 14 al 21 novembre. Un incontro dei quarti si terrà a Torino, dove l'Italia giocherà sia contro gli Stati Uniti che con la Colombia e probabilmente anche l'eventuale quarto di finale.