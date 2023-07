Il video di Alcaraz a 12 anni: “Sogno di vincere Roland Garros e Wimbledon” Carlos Alcaraz è diventato campione di Wimbledon. Quando aveva 12 anni lo spagnolo aveva già le idee molto chiare e in un’intervista disse che sognava di vincere un giorno il Roland Garros e Wimbledon.

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz è diventato il terzo più giovane vincitore della storia di Wimbledon. Che vincesse anche questo torneo era scontato, ma che ci riuscisse così presto non erano tanto facilmente pronosticabile, non lo era nemmeno per i bookmakers che lo davano sfavoritissimo. Ma lui ci ha sempre creduto e adesso dopo il grande trionfo spunta sui social e sul web un video in cui si vede un baby Alcaraz dire che sognava di vincere sia il Roland Garros che Wimbledon.

Dopo la finale di Wimbledon, giustamente, diceva Ivan Ljubicic – uno dei più bravi talent in assoluto di Sky – che non bisogna pensare già ad Alcaraz come un tennista che possa raggiungere almeno i 20 titoli Slam. Senz'altro è meglio solo parlare dell'attualità e se si fa questo si nota come il futuro sia tutto suo, anche se di big della racchetta non mancano: da Djokovic a Medvedev passando per Sinner e Rune.

A 20 anni lo spagnolo ha vinto il secondo titolo Slam della sua carriera.

Alcaraz ha vinto Wimbledon a 20 anni e lo ha fatto da campionissimo, per lui è il secondo titolo Slam della carriera (dopo gli US Open 2022), le settimane al numero 1 aumenteranno e i record di sicuro, in futuro, fioccheranno. Ma nel momento dell'esaltazione dello strapotere di Alcaraz è uscito un video nel quale si è visto un baby Carlos che a 12 anni già aveva le idee chiarissime.

A rivederla adesso quell'intervista fa sensazione. Alcaraz si presenta, dice di avere 12 anni, parla della sua principale vittoria da under 12, ha già una divisa ufficiale con tanto di bandiera spagnola sul petto. Poi gli viene chiesto qual è il suo torneo preferito e la risposta non può che essere il Roland Garros, il torneo che per eccellenza ha fatto le fortune dei giocatori spagnoli, non solo di Nadal, poi è arrivata la domanda successiva: "Se diventerai un giocatore professionista quale torneo vorresti vincere?".

Deciso il piccolo Carlos risponde: "Roland Garros e Wimbledon". E il sogno di un bambino domenica 16 luglio si è realizzato. Probabile anche quello sia il primo di una lunga serie.