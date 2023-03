Il tormento di Caroline Garcia dopo una dura sconfitta: “Ho paura di dormire, il tennis fa impazzire” Dopo aver perso la finale del WTA di Monterrey, la francese Caroline Garcia ha fatto uno sfogo sul suo profilo Instagram. La giocatrice ha spiegato quello che patisce un tennista dopo una sconfitta bruciante.

A cura di Alessio Morra

Il tennis è uno sport meraviglioso, ma è veramente logorante. Bisogna vincere ogni punto, le partite dei tornei Slam si giocano al meglio dei cinque set e possono durare anche cinque o sei ore. Quelle degli altri tornei si disputano al meglio dei tre set. La fatica è davvero tanta. È una sfida che chi vuole vivere deve giocare da solo, perché in panchina non c'è un allenatore pronto a darti un consiglio, come negli altri sport. L'usura è enorme. Pure per questo le gesta di giocatori come Djokovic, Nadal, Federer o Serena Williams sono davvero leggendarie. Perché le loro carriere sono o sono state infinite. Caroline Garcia, tennista francese di ottimo livello, dopo aver perduto una semifinale non è riuscita a prendere sonno e ha voluto far partecipi tutti delle sue difficoltà.

Garcia è una giocatrice francese, attualmente occupa la quinta posizione della classifica WTA. È stata al numero quattro nel 2018, ma sta vivendo il momento migliore della sua carriera. Ha vinto le Finals, lo scorso novembre, e poco prima aveva raggiunto le semifinali agli US Open e ha conquistato anche il Tier 1 di Cincinnati.

In questa stagione la francese è una delle giocatrici da battere. La scorsa settimana ha raggiunto la finale del Torneo di Monterrey, dove è stata battuta in tre set dalla croata Donna Vekic, poi vincitrice del torneo. Dopo aver perso quella partita la giocatrice francese ha sofferto parecchio ed ha sentito le conseguenze della sconfitta. Caroline ha fatto una fatica enorme ad addormentarsi dopo il match e ha voluto condividere questa situazione con i suoi follower.

E lo ha fatto soprattutto spiegando perché è successo questo, e facendolo ha fatto capire quanto è faticosa la vita di uno sportivo e in particolare di un tennista che è costretto a vincere ogni punto e per vincerlo deve fare delle scelte in ogni punto: "Sono stanca fisicamente e mentalmente, ho paura di dormire. Devo andare in aeroporto tra sei ore, ma non riesco a chiudere occhio. La mia mente sta impazzendo. Ogni volta che spengo le luci e appoggio la testa sul cuscino, rivedo la mia partita: quel servizio che prende la linea sulla palla break o il dritto facile mancato o quella scelta sbagliata. Il tennis può farti impazzire".

Ora è in gara nel prestigioso torneo di Indian Wells, dove giocano anche gli uomini. Caroline Garcia spera di ritornare a vincere e spera di non perdere il sonno, dovesse perdere una partita.