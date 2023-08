Il tabellone degli US Open 2023 di tennis: Sinner e Berrettini nella parte alta, rischio Djokovic per Musetti Gli US Open 2023 di tennis sono in programma a New York dal 28 agosto al 10 settembre: Sinner nella parte alta con Alcaraz e Medvedev, rischio Djokovic per Musetti.

È stato sorteggiato il tabellone maschile e femminile dello US Open 2023, quarto e ultimo dei tornei di tennis del Grande Slam in programma dal 28 agosto al 10 settembre che si svolge dal 1978 sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center a New York. Si tratta della 143ª edizione e i campioni in carica dei singolari sono lo spagnolo Carlos Alcaraz per il maschile e la polacca Iga Świątek per il femminile.

Occhi soprattutto su Carlos Alcaraz, che è testa di serie numero 1 e dopo la vittoria di Wimbledon è atteso da tutti gli osservatori; e sul ritorno di Novak Djokovic, che ha voglia di rivincita e non vede l'ora di scendere in campo. Sono loro i principali favoriti per il successo finale.

Grande attesa anche per Jannik Sinner, che viene dal trionfo nel il Masters 1000 di Toronto, e Matteo Berrettini, che non è testa di serie ma che ha grande voglia di dimostrare il suo valore dopo un periodo di difficoltà.

In Italia l'edizione 2023 degli US Open sarà trasmessa in diretta TV in streaming, anche on demand, su SuperTennis.

Il tabellone degli US Open 2023: gli incroci di Sinner, Berrettini e Musetti

Svelato il tabellone maschile (qui in pdf )dell'ultimo Slam della stagione, al via lunedì 28 agosto. Di seguito la parte alta.

Qui il tabellone maschile per la parte bassa.

Al primo turno gli italiani vedrà Sinner contro il tedesco Hanfmann, Berrettini con il tedesco Humbert, Arnaldi contro l'austriaco Kubler e Cecchinato contro Safiullin. Musetti e Sonego devono ancora conoscere il nome del loro avversario perché sfideranno un qualificato.

Sinner è stato inserito nella parte alta e al secondo turno potrebbe incrociare Lorenzo Sonego: all'orizzonte un possibile quarto di finale con Alcaraz, come un anno fa. Anche Berrettini è nella parte alta, mentre Musetti è nel quarto di Tsitsipas e Fritz e rischia l'incrocio con Djokovic.

Per quanto riguarda il torneo femminile (qui il pdf), questo il sorteggio delle italiane al 1° turno: Cocciaretto contro una qualificata, Paolini con la Ostapenk, Trevisan sfiderà la kazaka Putintseva, Giorgi con l'americana Pegula e BRONZETTI se la vedrò con la ceca Krejcikova.

Il calendario completo del torneo: programma e orari

Le sessioni diurne inizieranno alle 17 ora italiana. Le sessioni serali all'una della notte. Le due finali sono in programma alle 22 ora italiana. Questa la programmazione degli US Open 2023.