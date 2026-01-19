Il caldo estremo agli Australian Open inizia a far danni: Stakusic costretta a uscire in carrozzina

Agli Australian Open il grande avversario è il caldo. Condizioni estreme in queste prime giornate. Diversi tennisti hanno accusato seri problemi. La canadese Stakusic ha lasciato il campo su una sedia a rotelle.

L'avversario più temibile agli Australian Open è storicamente il caldo. A Melbourne adesso è praticamente estate e le condizioni climatiche per alcuni tennisti rischiano di essere fatali, sportivamente parlando. È sempre stato così, ma da qualche anno è peggio, perché l'emergenza climatica è un problema che riguarda anche lo sport. In questi primi due giorni degli Australian Open si sono sentiti male una raccattapalle e una serie di giocatori. Marina Stakusic improvvisamente è crollata a terra a causa dei crampi ed ha lasciato il campo su una carrozzina, dopo essere stata soccorsa sportiamente dalla sua avversaria, Priscilla Hon.

Cosa è successo in Stakusic-Hon

Caldo opprimente a Melbourne. Ne ha fatto le spese Marina Stakusic, tennista canadese proveniente dalle qualificazioni, che nel corso del terzo set ha accusato i crampi. Erano sul 3-3 Stakusic e Hon, in una partita che non era destinata a lasciare il segno, quando la canadese sente un crampo. Il dolore è fortissimo. Si accascia a terra. Scende il giudice di sedia, poi arriva il medico, ma soprattutto Priscilla Hon, che con grande sportività aiuta la rivale a rialzarsi. Si continua a giocare, dopo un breve break.

Priscilla Hon aiuta Stakusic a uscire dal campo

Stakusic ci crede, o meglio ci prova. Ma quando il punteggio è 5-3 per Hon non ce la fa più, crolla nuovamente e dopo essere soccorsa la tennista è costretta a lasciare il campo su una sedia a rotelle, tra gli applausi incoraggianti e affettuosi del pubblico di Melbourne. Un'immagine molto forte quella di Stakusic, che certifica le difficoltà del giocare a Melbourne, dove ha dovuto ritirarsi pure Felix Auger-Aliassime.

Il ritiro di Auger-Aliassime, fuori con Borges

Il canadese, numero 7 al mondo, sperava di avanzare tanto in Australia, e invece è uscito subito. Il primo big che va a casa dopo il ritiro per crampi e problemi fisici alla coscia contro il portoghese Borges, avanti comunque due set a uno prima dello stop di Auger-Aliassime.

Le difficoltà di Ymer e lo svenimento della raccattapalle

Condizioni durissime, che hanno portato tanti tennisti, solo nella seconda giornata di gare, a chiamare medico o fisioterapista. L'immagine di Elias Ymer con un asciugamano bagnato sulla fronte certifica bene le difficoltà dei tennisti, che quando sono in campo di giorno soffrono amaramente.

Elias Ymer fiaccato dal caldo durante la partita con Shevchenko.

Ma i problemi non riguardano solo i giocatori o le giocatrici. Nella prima giornata ha avuto un mancamento una raccattapalle, portata via dal campo a spalla anche da una delle tenniste che stava giocando, la turca Sonmez che ha vinto già il premio sportività per questi Australian Open.