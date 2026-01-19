Il caldo estremo agli Australian Open inizia a far danni: Stakusic costretta a uscire in carrozzina
L'avversario più temibile agli Australian Open è storicamente il caldo. A Melbourne adesso è praticamente estate e le condizioni climatiche per alcuni tennisti rischiano di essere fatali, sportivamente parlando. È sempre stato così, ma da qualche anno è peggio, perché l'emergenza climatica è un problema che riguarda anche lo sport. In questi primi due giorni degli Australian Open si sono sentiti male una raccattapalle e una serie di giocatori. Marina Stakusic improvvisamente è crollata a terra a causa dei crampi ed ha lasciato il campo su una carrozzina, dopo essere stata soccorsa sportiamente dalla sua avversaria, Priscilla Hon.
Cosa è successo in Stakusic-Hon
Caldo opprimente a Melbourne. Ne ha fatto le spese Marina Stakusic, tennista canadese proveniente dalle qualificazioni, che nel corso del terzo set ha accusato i crampi. Erano sul 3-3 Stakusic e Hon, in una partita che non era destinata a lasciare il segno, quando la canadese sente un crampo. Il dolore è fortissimo. Si accascia a terra. Scende il giudice di sedia, poi arriva il medico, ma soprattutto Priscilla Hon, che con grande sportività aiuta la rivale a rialzarsi. Si continua a giocare, dopo un breve break.
Priscilla Hon aiuta Stakusic a uscire dal campo
Stakusic ci crede, o meglio ci prova. Ma quando il punteggio è 5-3 per Hon non ce la fa più, crolla nuovamente e dopo essere soccorsa la tennista è costretta a lasciare il campo su una sedia a rotelle, tra gli applausi incoraggianti e affettuosi del pubblico di Melbourne. Un'immagine molto forte quella di Stakusic, che certifica le difficoltà del giocare a Melbourne, dove ha dovuto ritirarsi pure Felix Auger-Aliassime.
Il ritiro di Auger-Aliassime, fuori con Borges
Il canadese, numero 7 al mondo, sperava di avanzare tanto in Australia, e invece è uscito subito. Il primo big che va a casa dopo il ritiro per crampi e problemi fisici alla coscia contro il portoghese Borges, avanti comunque due set a uno prima dello stop di Auger-Aliassime.
Le difficoltà di Ymer e lo svenimento della raccattapalle
Condizioni durissime, che hanno portato tanti tennisti, solo nella seconda giornata di gare, a chiamare medico o fisioterapista. L'immagine di Elias Ymer con un asciugamano bagnato sulla fronte certifica bene le difficoltà dei tennisti, che quando sono in campo di giorno soffrono amaramente.
Ma i problemi non riguardano solo i giocatori o le giocatrici. Nella prima giornata ha avuto un mancamento una raccattapalle, portata via dal campo a spalla anche da una delle tenniste che stava giocando, la turca Sonmez che ha vinto già il premio sportività per questi Australian Open.