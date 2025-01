video suggerito

Iga Swiatek dà la risposta sbagliata sul caffè dopo la vittoria: il pubblico di Melbourne insorge Iga Swiatek ha superato facilmente il secondo turno dell’Australian Open, ma ha dovuto fronteggiare qualcosa di più ostico dopo la vittoria sulla slovacca Rebecca Sramkova: la polacca si è trovata infatti impreparata su una domanda su un argomento apparentemente innocuo come il caffè. Ha dato la risposta sbagliata, provocando fischi e ‘booo’ del pubblico di Melburne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Per Iga Swiatek probabilmente è stato più difficile il dopo partita – a caldo sul campo della Rod Laver Arena, al microfono di Jelena Dokic – che non il match agevolmente portato a casa in appena un'ora contro la slovacca Rebecca Sramkova. Il secondo turno dell'Australian Open non ha avuto storia, un massacro tennistico conclusosi col punteggio di 6-0/6-2. La 23enne polacca, numero 2 al mondo e del tabellone, si è fatta trovare invece impreparata su una domanda apparentemente innocua, su un argomento che esula da racchette e palline: il caffè. La non conoscenza della grande rivalità esistente in materia tra Melbourne – dove si gioca il primo torneo del Grande Slam – e Sydney ha attirato sulla Swiatek i ‘booo' del pubblico presente, prima che la giocatrice di Varsavia provasse a metterci una pezza.

L'intervista post partita di Jelena Dokic a Iga Swiatek ha avuto i momenti migliori quando non si è parlato di tennis

La risposta sbagliata di Iga Swiatek sul caffè: non a Melbourne…

Il passo falso di Iga è stato affermare che a Sydney il caffè è migliore di quello di Melbourne, un affronto per gli abitanti di quest'ultima, che sono molto orgogliosi della qualità delle miscele locali e della sua presunta superiorità rispetto all'altra grande città dell'Australia, con cui c'è grande rivalità.

La questione extra tennistica è stata messa in mezzo dalla Dokic nell'abituale intervista sul campo appena finita la partita: "So che sei una grande amante e bevitrice di caffè. Qual è l'ordine di caffè di Iga Swiatek e come si classifica il caffè di Melbourne con il resto del mondo? Fai attenzione a quello che dici qui", ha chiesto l'ex numero 4 della classifica WTA, implicitamente facendo capire che si trattava di un tema sensibile per gli spettatori presenti sugli spalti.

Un ‘alert' non colto dalla Swiatek, che a quel punto ha tirato fuori in maniera improvvida l'altra città ‘innominabile': "Devo dire che a Sydney ho trovato caffetterie migliori", ha risposto, scatenando un forte coro di fischi e ‘booo' da parte del pubblico. La polacca ha capito di aver toppato e ha provato allora a riportare i tifosi dalla sua parte, in vista anche dei prossimi incontri: il match di terzo turno si annuncia ben più difficile contro la rediviva Emma Raducanu, ex campionessa dello US Open 2021.

La toppa messa dalla tennista polacca: "Non ho fatto le giuste ricerche"

"Ma no, no, no, ragazzi, il fatto è che per me non è facile addormentarmi, quindi durante uno Slam il mio livello di caffè deve essere un po' più basso, quindi lo bevo solo prima della partita, dunque non ho fatto le giuste ricerche – ha spiegato Iga in un contesto chiaramente non troppo serioso – Mi dispiace tanto per la mia risposta… Nel complesso, in Australia penso che sia difficile sbagliare il caffè, ogni caffetteria offre un'ottima qualità e il mio ordine sarà sempre un flat white con latte d'avena", ovvero una bevanda tipica di Australia e Nuova Zelanda. Al che la Dokic ha concluso brillantemente: "Hai salvato un match point".