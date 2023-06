I ladri svaligiano la casa di Pouille mentre gioca il Roland Garros: bottino da 600mila euro Nuovo incubo per Pouille che al Roland Garros si era ritrovato dopo i tanti infortuni e la depressione. Brutta sorpresa al ritorno a casa.

Il Roland Garros 2023 è stata l'occasione del riscatto per Lucas Pouille. La gioia per l'exploit nel torneo di casa per il francese ex top ten e scivolato a ridosso della 700a posizione nella classifica ATP è durata poco, visto che proprio mentre giocava sulla terra rossa parigina c'era chi gli tirava un bruttissimo scherzo provocandogli un danno enorme in termini economici e non solo.

Il 29enne dopo anni difficili in cui ha dovuto combattere con diversi infortuni e con l'incubo della depressione ha rialzato la testa riuscendo, grazie ad una cavalcata nelle qualificazioni, ad accedere al tabellone principale superando anche il primo turno. Le immagini di lui che canta la marsigliese insieme con i tifosi transalpini dopo le vittorie, rientrano tra quelle più belle del Roland Garros stagionale, per il riscatto di un giocatore che oltre a salire al 10° posto ATP, ha vinto in carriera cinque titoli e conquistato una semifinale agli Australian Open.

Purtroppo però il giocatore sembra avere un conto aperto con la sfortuna, stando a quanto riportato dal Journal du Dimanche. Il ragazzo è stato vittima di un furto con scasso nella sua casa di Rennes (Ille-et-Vilaine). Un colpo perfettamente riuscito con un bottino eccezionale che ha rappresentato uno shock per il povero Pouille.

Stando alle prime ricostruzioni, i ladri avrebbero agito indisturbati mentre Pouille stava giocando il torneo di doppio misto del Roland Garros in coppia con la connazionale Chloé Paquet contro la coppia canadese-americana Gabriela Dabrowski/Nathaniel Lammons (sconfitta 6-7, 6-2, 1-0) venerdì, 2 giugno. Una volta rientrato a casa dopo l'eliminazione ecco la terribile scoperta: il giocatore ha trovato la porta dell'appartamento rotta, e tutto messo a soqquadro con il furto dei suoi averi. A quanto pare i criminali avrebbero portato via gioielli e orologi di lusso per un valore complessivo di 600mila euro.

Una mazzata per Pouille che durante la sua carriera ha complessivamente guadagnato circa 7milioni di euro di premi. E pensare che solo pochi giorni fa, il tennista transalpino in un'intervista aveva raccontato tutta la sua felicità per il ritorno ad alti livelli: "A volte attraversiamo momenti di crisi. Questi momenti sono stati molto difficili ma erano necessari perché stavo per sbattere contro un muro. Penso di aver fermato il treno al momento giusto prima dello schianto. Ora è tutto dietro di me. Ci ripenso di tanto in tanto perché mi dà energia".