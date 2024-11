video suggerito

Fritz batte Zverev e vola in finale alle ATP Finals: lo statunitense affronterà uno tra Sinner e Ruud Taylor Frtiz centra la sua prima finale in carriera alle Atp Finals. Il tennista statunitense ha battuto Sascha Zverev con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 in poco meno di 2 ore e 30 minuti di gioco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Taylor Frtiz centra la sua prima finale in carriera alle ATP Finals. Il tennista statunitense ha battuto Sascha Zverev con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 in poco meno di 2 ore e 30 minuti di gioco. L'americano è stato bravo a gestire tutti i momenti di difficoltà presentati durante la partita, soprattutto nel terzo set, poi risolta al tiebreak. Domenica alle 18 la finale contro il vincitore della sfida tra Sinner e Ruud in programma questa sera. Con questo risultato Fritz arriva al quarto posto nella classifica generale scavalcando Medvedev.

"La bravura è stata quella di sapersi preparare dall'inizio della stagione, sentirsi meglio degli altri, o anche allo stesso livello, perché vincere aiuta a vincere" ha detto Fritz a fine partita sottolineando il duro lavoro fatto per arrivare a questo punto. Fritz con questo risultato inoltre diventa anche il primo americano a raggiungere la finale degli US Open e delle Atp Finals nello stesso anno da Andre Agassi nel 1999. Un obiettivo incredibile centrato da Fritz che supera Zverev inizialmente considerato il favorito per questa semifinale.

Come è andata la partita tra Fritz e Zverev

Sono trascorsi diciotto anni dopo James Blake. Si tratta infatti dell'ultimo statunitense che centrò la finale alle Atp Finals. Un tabù sfatato ora da Taylor Fritz. Il 27enne di San Diego ha battuto Sascha Zverev con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 in poco meno di due ore e mezza di gioco. Fritz fin da subito ha dimostrato di poter essere all'altezza di una partita di notevole livello, diventata una battaglia anche sul piano fisico dopo un terzo set giocato punto a punto in cui ad avere la meglio è stato chi è riuscito a mantenere maggiormente la calma e la concentrazione.

Non che Zverev non ce l'avesse ma Fritz è stato bravo a non mollare nel parziale decisivo nonostante le difficoltà sul piano fisico e le cinque palle break concesse. Ma ciò che ha fatto davvero la differenza in Fritz è stato il tiebreak giocato in maniera perfetta e chiuso con un netto 7-3. Ora sulla sua strada ci sarà uno tra Sinner e Ruud. Il pericolo numero uno resta chiaramente l'idolo di casa, il numero uno al mondo, il quale scenderà in campo tra poco per capire se sarà lui a sfidare Fritz nell'ultimo atto del torneo da giocare domani alle ore 18.