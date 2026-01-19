Francesco Maestrelli vince la partita della vita agli Australian Open: ora può sfidare Djokovic

Francesco Maestrelli si è qualificato per la prima volta per un torneo del Grande Slam. Agli Australian Open è riuscito a vincere in cinque set contro Atmane e nel secondo turno può affrontare Novak Djokovic.

Francesco Maestrelli è al secondo turno degli Australian Open. Il tennista italiano è stato maestoso a Melbourne, dove dopo aver superato le qualificazioni ha battuto al primo turno il francese Terence Atmane per 6-1 al quinto set. E ora, sulla carta, sulla sua strada c'è Novak Djokovic. È l'inizio di una storia che è già una favola, e che magari diventerà qualcosa di ulteriormente meraviglioso.

Maestrelli vince 6-1 al quinto con Atmane

Maestrelli, che recentemente ha rilasciato una intervista a Fanpage, aveva già ottenuto un risultato straordinario qualificandosi per il primo Slam del 2026. Poi ha sfoderato una prestazione maiuscola contro Atmane, tennista francese, di talento, ma un pizzico incostante che appariva comunque assai favorito. Maestrelli vince il primo set, Atmane recupera e si mette avanti. Ma una volta sotto di un set, il giocatore italiano cambia marcia e con un duplice 6-1 lo manda al tappeto, con il transalpino che tra racchette distrutte e sulle ginocchia ha dato l'idea di essere totalmente fuori dalla grazia del signore.

Giovedì possibile sfida con Novak Djokovic

Prima vittoria della carriera in uno Slam per Maestrelli, che sa di poter sfidare Djokovic giovedì e che, oltre a un mare di soldi, sa di scalare la classifica ATP, con la top 100 che si avvicina (nel live Ranking è 111). Successo che regala gioia e lacrime, che fanno da corredo a un momento indimenticabile. Primo successo Slam, ma primo in assoluto in un torneo di categoria maggiore.

Chi è Francesco Maestrelli

Classe 2002, è nato a dicembre, quindi ha compiuto 23 anni pochi giorni fa, rispetto ai suoi amici e coetanei Musetti e Cobolli è arrivato un po' più tardi al grande tennis, ma si sa che nella vita non è mai troppo tardi per fare le cose. Aveva tentato già diverse volte la qualificazione in una prova Slam, stavolta ci è riuscito, grazie al suo gioco particolare, variegato, che ha steso Atmane. Da piccolo voleva fare il calciatore, è tifoso del Pisa, nel 2025 a livello challenger ha vinto tante partite ed ha scalato la classifica. Ora è al tavolo dei grandi, e può sfidare il più grande, quello che ha vinto più Slam di tutti, giovedì.