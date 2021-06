Oggi inizia il torneo di Wimbledon. In questa prima giornata scendono campo cinque tennisti italiani nel tabellone maschile. Tra questi c'è anche Fabio Fognini, numero 31 della classifica ATP, che giocherà con lo spagnolo Albert Ramos, numero 40. L'incontro si potrà seguire in tv e in streaming su Sky e inizierà non prima delle ore 17.

Dove vedere Fognini – Ramos in TV e streaming

Il match di primo turno tra Fabio Fognini e Albert Ramos si potrà seguire in diretta TV e in streaming su Sky, che detiene i diritti in esclusiva del torneo di Wimbledon. L'esordio in tabellone di Fabio Fognini, testa di serie numero 26, si potrà seguire sui canali 204 e 254. Inoltre Fognini-Ramos sarà trasmesso in diretta streaming da Now Tv e si potrà seguire tramite l'app Sky Go.

Fognini a Wimbledon oggi, orario e programma della partita contro Ramos

Stabilire adesso l'orario del match tra Fabio Fognini e Albert Ramos è complicato. Perché Fognini-Ramos è in programma come terzo match del campo numero 18, dove giocherà anche Sinner. Orientativamente si può dire che il tennista ligure e quello spagnolo non scenderanno in campo prima delle ore 17.

I precedenti tra Fognini e Ramos

Sono due giocatori esperti e hanno nella terra battuta la superficie prediletta e molto spesso si sono affrontati. Sono 10 i precedenti nei tornei ATP e il bilancio è nettamente a favore di Fognini che conduce 8-2, e a verbale c'è anche una sfida disputata nel challenger di San Benedetto del Tronto nel 2009, vinse sempre l'azzurro. Ramos ha vinto gli ultimi due confronti diretti. L'ultima sfida tra Fognini e il mancino spagnolo è datata 2017, quando a Rio de Janeiro si impose il catalano.

La classifica ATP di Fognini e Ramos

Fognini è nettamente favorito nei confronti di Ramos, che non ha una grande attitudine sull'erba. Fabio ha i favori del pronostico anche guardando la classifica ATP, l'italiano è il numero 26, mentre lo spagnolo è posizionato al 40° posto della classifica Mondiale.