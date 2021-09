Finale Us Open 2021, oggi Djokovic-Medvedev: orari e dove vederla in TV Novak Djokovic e Daniil Medvedev si affronteranno oggi a New York. Il numero 1 e 2 della classifica ATP disputeranno la finale degli US Open, l’ultima prova Slam del 2021. Se Djokovic vincerà realizzerà il Grande Slam e vincerà il 21° Slam della sua carriera. La finale si potrà seguire in diretta TV su Eurosport e in streaming anche su Sky Go e Now.

A cura di Alessio Morra

Emma Raducanu ha vinto il torneo femminile degli US Open, stasera scendono in campo Novak Djokovic e Daniil Medvedev nella finale del torneo maschile. Una partita che può segnare la storia del tennis perché se Djokovic vincerà realizzerà il Grande Slam, che a livello maschile nessuno è riuscito a realizzare negli ultimi 52 anni, l'ultimo a farcela era stato l'immenso Rod Laver nel 1969. La finale sarà trasmessa in diretta TV da Eurosport.

Us Open, dove vedere Djokovic – Medvedev in TV e streaming

La finale tra il numero 1 e il numero 2 ATP si potrà seguire in diretta TV su Eurosport 1, canale presente nel pacchetto Sport dell'abbonamento Sky (canale 210). Djokovic-Medvedev sarà visibile anche in streaming sia su Sky Go, sempre su Eurosport 1, che su DAZN, ma anche su Now. La finale sarà commentata da Jacopo Lomonaco e Barbara Rossi.

Djokovic agli US Open oggi, orario e programma della partita contro Medvedev

Novak Djokovic e Daniil Medvedev scenderanno in campo stasera. La finale degli US Open maschili come da tradizione inizia alle 16.30 ora di New York e cioè le 22.30 ora italiana. Dunque in notte inoltrata si scoprirà se Djokovic riuscirà a realizzare il Grande Slam.

I confronti diretti tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev

Si sono affrontati otto volte il serbo e il russo. Il bilancio è ovviamente favorevole a Djokovic che conduce 5-3 negli head to head. Mentre a livello Slam è 2-0 Djokovic. Ciò significa che nei match al meglio dei cinque set Medvedev non è riuscito a battere né a impensierire il numero 1 del mondo. Il russo ha ottenuto l'ultimo successo alle Finals dello scorso novembre, quando si impose con un doppio 6-3 in semifinale. Djokovic invece ha vinto a febbraio per tre set a zero la finale degli Australian Open.

Djokovic può battere il record di Nadal e Federer e fare il Grande Slam

Daniil Medvedev ha giocato già due finali Slam, ma le ha perse entrambe, contro Nadal agli US Open 2019 e proprio contro Djokovic agli Australian Open dello scorso febbraio, ora è chiamato a un'impresa titanica contro Djokovic che vuole provare a diventare il migliore di sempre, almeno numeri alla mano. Il serbo ha vinto 20 Slam come Nadal e Federer e soprattutto vuol essere il primo uomo a realizzare il Grande Slam dopo Rod Laver, che ci riuscì nel 1962 e nel 1969.