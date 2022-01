Finale Australian Open 2022, oggi Nadal-Medvedev: orario, dove vederla in tv e diretta streaming Rafa Nadal e Daniil Medvedev si sfideranno nella finale degli Australian Open 2022. L’incontro inizierà alle 9:30 ora italiana e sarà trasmesso in TV da Eurosport.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rafa Nadal e Daniil Medvedev disputeranno la finale degli Australian Open 2022. Dopo il successo di Barty in campo femminile si attende il vincitore del primo Slam maschile del 2022. Nadal ha piegato in quattro set in semifinale Berrettini, mentre Medvedev ha superato sempre venerdì Tsitsipas. Sarà una finale a suo modo storica. Perché se vincerà Nadal, lo spagnolo diventerà il primo tennista con 21 prove Slam vinte, se invece prevarrà Medvedevse invece prevarrà Medvedev allora il russo soffierà la prima posizione mondiale a Djokovic, che non ha disputato questo torneo.

Nadal-Medvedev in finale degli Australian Open: a che ora si gioca

Solo un match è rimasto da disputare a Melbourne, e sarà quello che giocheranno Rafa Nadal e Daniil Medvedev. I due grandi protagonisti di questo torneo scenderanno in campo oggi domenica 30 gennaio alle ore 9:30. Essendo l'unico match in programma l'orario è quello definitivo, il programma non slitterà.

Dove vedere Nadal-Medvedev, la finale degli Australian in TV e streaming

La finale maschile degli Australian Open 2022 sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Eurosport. L'incontro che avrà come protagonista Daniil Medvedev e Rafa Nadal si potrà seguire in TV su Eurosport canale 210 di Sky, ma anche in streaming su Now, DAZN e Discovery+, oltre che sul Player di Eurosport. Telecronaca di Jacopo Lomonaco e Barbara Rossi.

Leggi anche Ashleigh Barty profeta in patria, batte Collins in finale e vince gli Australian Open

I precedenti tra Nadal e Medvedev

Sono solo quattro i precedenti tra l'ex numero 1 del mondo e il tennista russo. Il bilancio è favorevole a Nadal, che conduce per 3-1, ma i successi di Rafa sono un po' ‘datati'. Medvedev ha vinto l'ultimo precedente. Il numero 2 ATP si è imposto nelle semifinali delle ATP Finals 2020, mentre Nadal ha battuto l'avversario nella finale dell'Open del Canada 2019, nella finale degli US Open 2019 e in un match della fase a gironi delle ATP Finals del 2019.