Federer e Nadal tornano a giocare assieme: “Amico mio, chi prenota il campo?” Federer e Nadal torneranno a giocare insieme, lo faranno alla Laver Cup a settembre. Roger e Rafa sono stati protagonisti di un simpatico scambio su Twitter.

A cura di Alessio Morra

Giusto poche ore fa Roger Federer in un'intervista aveva parlato del suo futuro. Lo svizzero aveva detto che è costretto ad andare con i piedi di piombo e prima di aprile non ci saranno novità. L'obiettivo è essere pronto per Wimbledon, ma è una corsa contro il tempo. Roger vuole l'ultima passerella prima di lasciare il tennis, superati i 40 anni, e l'evento potrebbe essere la Laver Cup, manifestazione che anche lui ha voluto fortemente. Gli organizzatori proprio oggi hanno annunciato la sua partecipazione e pure quella di Rafa Nadal, entrambi giocheranno per l'Europa. E il vincitore degli Australian Open ha accolto la notizia con grande simpatia e ha scherzato con Roger su Twitter.

Chi ama il tennis vuole rivedere in campo Federer, che sarà in campo a settembre dunque nella Laver Cup, al suo fianco ci sarà pure Nadal, e magari tornerà anche Berrettini. L'annuncio ufficiale è arrivato nella mattinata di giovedì 3 febbraio, annuncio condiviso poi dall'ex numero 1 del mondo, felice per il suo rientro. Ma altrettanto felice è stato Nadal, che dal vecchio rivale ha ricevuto complimenti sinceri dopo il successo di Melbourne.

Rafa ha visto il post social di Roger e gli ha risposto con grande ironia, cosa che non è da tutti ed è ancora più clamorosa se si considera che il dibattito c'è stato tra due dei più grandi tennisti di ogni epoca, che hanno dato vita a una rivalità incredibile.

Nadal ha risposto a Federer scrivendo: "Roger, chi prenota il campo per gli allenamenti? Tu o io? Non vedo l'ora di giocare di nuovo con te amico mio". E non vedono l'ora di rivederli in un campo da tennis assieme gli appassionati, considerato che la Laver Cup è in programma dopo gli US Open è assai probabile che Roger e Rafa saranno in campo assieme in un match di doppio, che sarà senz'altro da non perdere.