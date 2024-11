video suggerito

Fagioli mostra le sue qualità anche nel tennis: sbalordisce alle ATP Finals giocando con Tsitsipas Nicolò Fagioli si fa notare alle ATP Finals giocando contro Tsitsipas. Nei pochi scambi col tennista greco è subito balzata agli occhi dei tifosi la buona tecnica di gioco del centrocampista della Juve. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Le ATP Finals stanno vedendo grande protagonista Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale ha vinto contro de Minaur davanti a un grande pubblico che l'ha guidato dall'inizio al termine della gara. Con loro anche grandi personaggi dello sport, nello specifico del calcio, come Massimiliano Allegri ma anche i calciatori della Juve, Mattia Perin e Nicolò Fagioli. Proprio quest'ultimo è riuscito a farsi notare al meglio dal pubblico presente nel corso dell'evento quando a un certo punto è sceso in campo per alcuni palleggi contro Tsitsipas.

Il tennista greco è seconda riserva del torneo e difficilmente riuscirà a giocare. E così durante un divertente scambio Fagioli ha mostrato tutte le sue sorprendenti qualità nel tennis. Oltre ad essere uno dei giocatori più interessanti del nostro campionato, Fagioli è riuscito ad attirare l'attenzione su di sé anche maneggiando la racchetta. Buono il movimento in campo, il posizionamento così come i colpi di dritto e rovescio che evidentemente hanno stupito anche lo stesso Tsitsipas che forse non si aspettava di vedere un calciatore così preciso a giocare a tennis.

Possibile che Fagioli nel tempo libero, lontano dal rettangolo verde della Continassa e dal tifo dell'Allianz Stadium, si diverta a giocare a tennis. Sui social in effetti c'è una solo foto di Fagioli con in mano la racchetta con Rublev al suo fianco. È chiaro che il centrocampista della Juventus possa essere un appassionato e l'ha dimostrato proprio in queste ATP Finals in cui è stato anche apprezzato dal pubblico sui social che ha riconosciuto le sue doti.

Il regalo targato Juventus di Fagioli e Perin a Medvedev

Al termine della partita sia Fagioli che Tsitsipas si sono scattati una foto firmando autografi successivamente. In precedenza sia Fagioli che Perin erano stati inquadrati mentre nel tunnel degli spogliatoi incontravano Daniil Medvedev. I due calciatori della Juventus hanno incontrato il tennista russo il quale sarà anche il prossimo avversario di Sinner. Il portiere bianconero e il centrocampista hanno regalato a Medvedev due magliette della Vecchia Signora molto apprezzate dal tennista.